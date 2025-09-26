بمشاركة صندوق إماراتي، ترامب يوقع أمرا متعلقا بملكية الولايات المتحدة تطبيق تيك توك

وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أمرًا تنفيذيًّا يوافق بموجبه على صفقة جديدة تضمن استمرار عمل تطبيق “تيك توك” داخل الولايات المتحدة، بقيمة تقديرية تبلغ 14 مليار دولار.

بيع تيك توك لصالح أمريكا

وحسب نائب الرئيس جي دي فانس، أن الصفقة تستوفي شروط قانون الأمن القومي الذي يلزم شركة بايت دانس الصينية ببيع عمليات تيك توك الأمريكية أو مواجهة الحظر.

صندوق إماراتي شريك في صفقة تيك توك

بموجب الاتفاق، ستتولى شركة مشتركة إدارة أعمال تيك توك في الولايات المتحدة، مع احتفاظ بايت دانس بحصة تقل عن 20%.

وستكون أوريكل، سيلفر لايك، وصندوق أم جي إكس الإماراتي من أبرز المستثمرين، بحصة جماعية تبلغ نحو 45%، بينما يحتفظ مستثمرو بايت دانس بـ35%، الصين لا تزال مطالبة بالموافقة على الصفقة قبل تنفيذها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.