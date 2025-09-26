الجمعة 26 سبتمبر 2025
بمشاركة صندوق إماراتي، ترامب يوقع أمرا متعلقا بملكية الولايات المتحدة تطبيق تيك توك

وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أمرًا تنفيذيًّا يوافق بموجبه على صفقة جديدة تضمن استمرار عمل تطبيق “تيك توك” داخل الولايات المتحدة، بقيمة تقديرية تبلغ 14 مليار دولار.

 

بيع تيك توك لصالح أمريكا

وحسب نائب الرئيس جي دي فانس، أن الصفقة تستوفي شروط قانون الأمن القومي الذي يلزم شركة بايت دانس الصينية ببيع عمليات تيك توك الأمريكية أو مواجهة الحظر.

 

صندوق إماراتي شريك في صفقة تيك توك

بموجب الاتفاق، ستتولى شركة مشتركة إدارة أعمال تيك توك في الولايات المتحدة، مع احتفاظ بايت دانس بحصة تقل عن 20%. 
وستكون أوريكل، سيلفر لايك، وصندوق أم جي إكس الإماراتي من أبرز المستثمرين، بحصة جماعية تبلغ نحو 45%، بينما يحتفظ مستثمرو بايت دانس بـ35%، الصين لا تزال مطالبة بالموافقة على الصفقة قبل تنفيذها.

من يسيطر على تيك توك؟ البيت الأبيض يكشف تفاصيل إدارة التطبيق الجديدة

وول ستريت: تحالف يضم أوراكل يسيطر على 80% من تيك توك والباقي للصينيين

 

 

