أخبار مصر

مدبولي: نعيد النظر في ضريبة الملاهي على السينما والمسرح، وهذا مصير تيك توك

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الحكومة تعمل على مراجعة ضريبة الملاهي المفروضة على المسرح والسينما ودعم صناعة الفنون.

وأشار خلال لقائه بعدد من رؤساء تحرير الصحف إلى اهتمام الدولة، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإشراك الشخصيات المستقلة في مجالات الثقافة والدراما والسينما والمسرح.

 

التطبيقات الرقمية ومخاطر "تيك توك"

وحول التطبيقات الرقمية، أوضح رئيس الوزراء أن بعض الدول حظرت تطبيق "تيك توك" بشكل كامل، بينما يرى آخرون أن له جوانب إيجابية. 

وشدد على أن الحكومة المصرية تسعى لوضع ضوابط واضحة، بحيث لا يخرج عن السياق الرشيد، حفاظًا على قيم الأسرة المصرية وحماية الأطفال والشباب من الآثار السلبية المحتملة.

 وأكد أن هناك ميزانًا حساسًا للتعامل مع هذه التطبيقات، ما بين السماح والاستخدام المنضبط أو الحظر الجزئي.

تطوير المنظومة الإعلامية

وختم مدبولي بالتأكيد على أن الحكومة حريصة على مشاركة الإعلاميين والتعبير عن جميع الآراء، خاصة ما يتعلق بتطوير المنظومة الإعلامية، وذلك في إطار خارطة الطريق التي وجه بها الرئيس السيسي، مع العمل على إعداد تشريعات جديدة تدعم هذا التطوير.
 

