من يسيطر على تيك توك؟ البيت الأبيض يكشف تفاصيل إدارة التطبيق الجديدة

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الأمريكيين سيهيمنون على مجلس إدارة "تيك توك" الجديد.



ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة قولها أمس الجمعة إنه من المتوقع حصول الحكومة الأمريكية على رسوم بمليارات الدولارات في إطار صفقة تتعلق بتطبيق تيك توك.



أضافت الصحيفة أن المستثمرين في صفقة تيك توك سيدفعون هذه الرسوم للحكومة الأمريكية مقابل تسهيل التفاوض مع الصين.

وقبل وقت سابق أضافت صحيفة وول ستريت جورنال، أن مستخدمو تيك توك في أمريكا سيطلب منهم الانتقال إلى تطبيق جديد صممته الشركة الأم.



وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الحكومة الأمريكية ستعين أحد أعضاء مجلس الإدارة الذي سيشرف على تيك توك ومجلس إدارة جديد سيشرف على عمليات تيك توك في واشنطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.