وول ستريت: تحالف يضم أوراكل يسيطر على 80% من تيك توك والباقي للصينيين

أعلن البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، عن تمديد عمل تيك توك في أمريكا حتى 16 ديسمبر.

صفقة تيك توك بين أمريكا والصين

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن التحالف الذي يضم أوراكل سيسيطر على 80% من تيك توك والباقي للصينيين.

وأضافت صحيفة وول ستريت جورنال، أن مستخدمو تيك توك في أمريكا سيطلب منهم الانتقال إلى تطبيق جديد صممته الشركة الأم.

وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الحكومة الأمريكية ستعين أحد أعضاء مجلس الإدارة الذي سيشرف على تيك توك ومجلس إدارة جديد سيشرف على عمليات تيك توك في واشنطن.

وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن تحالف يضم أوراكل سيشرف على تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي ذلك بعدما كشف البيت الأبيض عن صفقة تتعلق بتيك توك بين الولايات المتحدة والصين قريبا.





