الخزانة الأمريكية تعلن عن صفقة بين واشنطن وبكين بشأن تيك توك

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الاثنين: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج سيضعان اللمسات الأخيرة على صفقة "تيك توك" في مكالمة هاتفية مقررة في 19 سبتمبر الجاري.

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي: عقب محادثاته مع مسؤولين صينيين في مدريد: "لدينا أساس لصفقة بشأن تيك توك".

وتابع: ترامب وشي جين بينج سيتحدثان يوم الجمعة لإتمام الصفقة، مشيرا إلى أن الصفقة تتضمن أن تصبح المنصة ملكا لشركة أمريكية.

واستطرد: "لن نتحدث عن الشروط التجارية للصفقة. هذا أمر يخص طرفين خاصين. ولكن هناك اتفاق على الشروط التجارية". ولم يحدد ما إذا كانت الخوارزميات التي يعتمد عليها عمل "تيك توك" ستصبح ملكا للشركة الأمريكية نتيجة للصفقة.

وفي حديثه عن المزيد من المفاوضات مع الصين، قال بيسنت: "سنعيد التفاوض بشأن التجارة في مكان آخر خلال شهر تقريبا. لقد تحدثنا عن العديد من الأمور التي يمكننا القيام بها في المستقبل".

وأكد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير الذي شارك أيضا في المؤتمر الصحفي، أن إدارة واشنطن لن تمدد تصريح عمل "تيك توك" في الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى دون التوصل إلى اتفاق.

