تفاصيل أزمة فريدة سيف النصر مع المسيئين لها على تيك توك

قالت الفنانة فريدة سيف النصر: إنها تقدمت بشكوى للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد تعرضها للإساءة من قبل البعض عبر تطبيق التيك توك.

فريدة سيف النصر تتقدم بشكوى لأشرف زكي



وأضافت “فريدة” في تصريح خاص لـ فيتو: أنها تحترم جمهورها علي مدار مشوارها الفني، مشيرة إلي أنها قدمت أعمالا عاشت معهم علي سنوات ولكنها لم تقبل الإساءة.

وتابعت فريدة، أنها لا تحب المشاركة في أي حفلات مجهولة المصدر، مؤكدة أنها تلقت عروضا كثيرة لمشاركة في بعض الحفلات ولكنها رفضتها، لأنها لا تضيف لها ولا تعلم مصدرها.

وكانت قد شاركت الفنانة فريدة سيف النصر في الجزء الأول من مسلسل العتاولة وقامت بتقديم شخصية سترة.

