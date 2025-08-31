الإثنين 01 سبتمبر 2025
تفاصيل أزمة فريدة سيف النصر مع المسيئين لها على تيك توك

فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر

قالت الفنانة  فريدة سيف النصر: إنها تقدمت بشكوى للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد تعرضها للإساءة من قبل البعض عبر تطبيق التيك توك.

فريدة سيف النصر تتقدم بشكوى لأشرف زكي 


وأضافت “فريدة” في تصريح خاص لـ فيتو: أنها تحترم جمهورها علي مدار مشوارها الفني، مشيرة إلي أنها قدمت أعمالا عاشت معهم علي سنوات ولكنها لم تقبل الإساءة.

وتابعت فريدة، أنها لا تحب المشاركة في أي حفلات مجهولة المصدر، مؤكدة أنها تلقت عروضا كثيرة لمشاركة في بعض الحفلات ولكنها رفضتها، لأنها لا تضيف لها ولا تعلم مصدرها.

وكانت قد شاركت الفنانة فريدة سيف النصر في الجزء الأول من مسلسل العتاولة وقامت بتقديم شخصية سترة.

