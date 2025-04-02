ترامب يستعد للإعلان عن تأسيس "تيك توك أمريكا"

أعلن موقع "ذي إنفورمايشن" (The Information) اليوم الأربعاء؛ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لطرح مقترح جديد لإعادة هيكلة عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة، يقضي بتأسيس كيان جديد يُعرف بـ"تيك توك أمريكا"، تكون ملكيته موزعة بين مستثمرين أمريكيين وشركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق.

وينص المقترح على أن يمتلك مستثمرون أمريكيون نحو 50% من الكيان الجديد، على أن تقوم "تيك توك أميركا" بالحصول على ترخيص للخوارزمية التي تشغّل التطبيق من شركة "بايت دانس".

"بايت دانس" قد تحتفظ بموجب المقترح بحصة 19.9% في الكيان الجديد

كما يحتفظ المستثمرون الحاليون في "بايت دانس" بحصة تُقدّر بنحو الثلث في الشركة الجديدة، في حين تحتفظ "بايت دانس" نفسها بحصة مباشرة تبلغ 19.9%.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي إدارة ترامب لإعادة تشكيل ملكية التطبيق داخل الولايات المتحدة، على خلفية مخاوف متكررة تتعلق بالأمن القومي وخصوصية البيانات.

ويواجه ترامب موعدًا نهائيًا في 5 أبريل، يتعيّن بحلوله على شركة "بايت دانس" إيجاد مشترٍ لعمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة، أو مواجهة حظر التطبيق في البلاد.

لكنه صرّح في وقت سابق بأنه سيكون منفتحًا على تمديد المهلة إذا اقتضت الضرورة.

وتم تمرير القانون الذي يستند إليه هذا الإجراء من قبل مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين، ووقّعه الرئيس السابق جو بايدن العام الماضي، بهدف معالجة المخاوف من احتمال قيام الحكومة الصينية بجمع بيانات حساسة عن المواطنين الأميركيين.

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