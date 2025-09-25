أخبار الفن اليوم، أشرف زكي يستقيل من منصب نقيب الممثلين.. وتطورات الحالة الصحية لـ رحمة أحمد

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها إعلان الفنان أشرف زكي رحيله عن منصبه كنقيب للمهن التمثيلية.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، انتهاء مهمته داخل النقابة، مؤكدًا أنه أدى واجبه على أكمل وجه طوال السنوات الماضية التي قضاها في خدمة زملائه وأعضاء الجمعية العمومية.

علقت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، على استقالة أشرف زكي من منصبه كنقيب للممثلين.







تستعد منصة Yango Play لطرح مسلسلها الجديد “ورد وشوكولاتة” قريبًا، في عمل درامي مكون من 10 حلقات، ومستوحى من أحداث حقيقية.





طرحت منصة يانجو بلاي البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد “ورد وشيكولاتة”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج والفنانة زينة.





كشفت الفنانة دنيا سامي، تطورات الحالة الصحية لـ رحمة أحمد بعد تعرضها لأزمة صحية ونقلها للمستشفى.





يستعد النجم تامر عاشور لخوض تجربة الغناء باللهجة اللبنانية للمرة الأولى خلال الفترة المقبلة، وسيتم طرح الأغنية قريبا على منصات الموسيقى.

أثيرت حول الفنان ياسر جلال خلال الساعات الماضية أنباء تتعلق عن تعيينه عضوا في مجلس الشيوخ.





يواصل مسلسل وتر حساس 2 تحقيق نجاح كبير منذ انطلاق عرضه، حيث لفت الأنظار بقصته المثيرة وأحداثه المشوقة التي خطفت اهتمام الجمهور منذ الحلقات الأولى.

أعلنت الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر ، اختيار الشاعر والسيناريست الكبير د. مدحت العدل رئيسا للمؤتمر في دورته السابعة والثلاثين، والمقرر انعقادها نهاية العام الحالي.





