ميتا تخفض ميزانية "الميتافيرس" وتدرس تسريح عمال

نقلت وكالة "بلومبرج"، الخميس، عن مصادر مطلعة أن شركة ميتا، المالكة لفيسبوك، من المتوقع أن تخفض ميزانية وحدة الميتافيرس بنسبة تصل إلى 30%.

وقفز سهم الشركة 4% بعد الإعلان، إذ أسهمت هذه الخطوة في التخفيف من قلق بعض المستثمرين بشأن رهان دعمه الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، بمليارات الدولارات، لكن الشركة خسرت أكثر من 60 مليار دولار منذ عام 2020.

وكانت الشركة غيرت اسمها من فيسبوك إلى ميتا في عام 2021 للإشارة إلى أولوياتها.



وذكرت الوكالة أن تخفيضات الميزانية المقترحة في ميتافيرس تأتي في إطار خطط الميزانية السنوية للشركة لعام 2026، والتي شملت عقد سلسلة من الاجتماعات في مجمع زوكربيرج في هاواي الشهر الماضي.

وجاء في التقرير أن التخفيضات قد تشمل تسريح للعمال في يناير.

وقال المحلل لدى شركة هوبر ريسيرش بارتنرز، كريج هوبر، “إنها خطوة ذكية، حتى لو تأخرت قليلًا”.

يبدو أن هذا تحول كبير لمواءمة التكاليف مع توقعات الإيرادات التي لم تكن مزدهرة كما توقعت الإدارة قبل سنوات"، وفق تعبيره.

