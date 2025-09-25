تامر عاشور يغني باللهجة اللبنانية للمرة الأولى

يستعد النجم تامر عاشور لخوض تجربة الغناء باللهجة اللبنانية للمرة الأولى خلال الفترة المقبلة، وسيتم طرح الأغنية قريبا على منصات الموسيقى.

تامر عاشور يغني للمرة الأولى باللبناني

أغنية تامر عاشور باللهجة اللبنانية من ألحان وتوزيع ميشال فاضل ومن كلمات علي المولى.

حفل غنائي لـ تامر عاشور أكتوبر المقبل

ويستعد النجم تامر عاشور لإحياء حفل غنائي مميز يوم 23 أكتوبر المقبل، وسط ترقب كبير من جمهوره في العراق، وذلك في إطار جولته الفنية التي تستهدف عددًا من الدول العربية خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور خلال حفله الأول بالعراق عددا كبيرا من أغانيه الكلاسيكية بالإضافة إلى غنائه أحدث ألبوماته ياه.

تامر عاشور يتصدر ترند "يوتيوب"

وتصدّر المطرب تامر عاشور قائمة التريند على موقع "يوتيوب" بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته الجديدة "مكرهتوش"، إحدى أغاني ألبومه الأخير "ياه"، حيث تجاوزت مشاهدات الأغنية حاجز 38 مليون مشاهدة، خلال أسابيع قليلة من طرحها عبر القناة الرسمية للفنان على موقع يوتيوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.