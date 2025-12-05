الجيش الأمريكي يعلن "ضربة دقيقة" ضد سفينة مخدرات

18 حجم الخط

أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية، أن فرقة العمل المشتركة "الرمح الجنوبي" شنت "ضربة عسكرية دقيقة وقاتلة" على سفينة كانت تبحر في المياه الدولية.



جاءت الضربة بتوجيه مباشر من وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، وتم تنفيذها ضد سفينة تديرها منظمة مصنفة على القوائم الأمريكية كمنظمة إرهابية.

وأكدت مصادر استخباراتية أمريكية أن السفينة كانت تحمل شحنة من المخدرات غير المشروعة، وكانت تتحرك على طول طريق معروف للاتجار بالمخدرات في منطقة شرق المحيط الهادئ.

وأسفرت الضربة عن مقتل أربعة من عناصر المنظمة الإرهابية المصنفة، وصفهم البيان بأنهم "إرهابيو مخدرات ذكور"، كانوا على متن السفينة المستهدفة.

ولم تورد القيادة الجنوبية الأمريكية تفاصيل إضافية عن نوع السفينة أو هوية المنظمة الإرهابية المستهدفة أو حجم شحنة المخدرات التي كانت تحملها.

يذكر أن فرقة العمل المشتركة "الرمح الجنوبي" هي وحدة عسكرية أمريكية مكلفة بمكافحة الاتجار بالمخدرات والجرائم العابرة للحدود في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية، والتي تغطي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.