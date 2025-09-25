الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

دنيا سامي تكشف تطورات الحالة الصحية لـ رحمة أحمد

رحمة أحمد
رحمة أحمد

كشفت الفنانة دنيا سامي، تطورات الحالة الصحية لـ رحمة أحمد بعد تعرضها لأزمة صحية ونقلها للمستشفى. 

وقالت دنيا سامي في تصريحات تلفزيونية: “رحمة لم تُصب بتضخم في الكبد أو الكلي بل هو كان التهابات في الكلى هي طلع عندها حساسية من حاجات كتير مع إني مكنش يبان عليها وهي كانت بتعمل اختبار لدوا هي المفروض تاخده ولكن حصلها الأزمة بسبب الاختبار”. 

وأضافت: “وكان لازم تدخل الرعاية علشان يطمنوا عليها ولكن الحمد لله هي دلوقتي أحسن”. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رحمة أحمد الفنانة رحمة أحمد أزمة رحمة أحمد

مواد متعلقة

نقل رحمة أحمد للمستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية

الأكثر قراءة

صورها أثناء ارتكابه الجريمة، ضبط عامل اغتصب سيدة تحت تهديد السلاح في السلام

بعد تداول اسم الفنان ياسر جلال، كيف يختار رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الشيوخ؟

مدبولي يؤكد حرص مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل

جاهزية رباعي الأهلي لمباراة الزمالك بعد مشاركتهم في مران اليوم

ضربها بسيخ حديد وعصا خشبية، تفاصيل اعتداء ولي أمر على معلمة بالشرقية

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

هل تربية النحل بجوار المنازل جائزة شرعًا؟

القبض على منادي سيارات تحرش بفتاة أثناء سيرها في الشارع بسوهاج (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الطماطم تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الخميس

سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

الروص يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

عريض الحبة بـ 27 جنيها، أسعار الأرز بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«نصر من الله وفتح قريب»، محمد سيد طنطاوي يكشف عن بشرى سارة للمؤمنين

هل تربية النحل بجوار المنازل جائزة شرعًا؟

لماذا لا توجد كفارة لترك الصلاة ولا تقبل فيها النيابة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads