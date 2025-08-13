الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أمانة مؤتمر أدباء مصر ناعية صنع الله إبراهيم: جسد نموذجا أصيلا لأدب المقاومة

صنع الله إبراهيم،
صنع الله إبراهيم، فيتو

نعت الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر، في دورته السابعة والثلاثين، تحت أمانة الشاعر عزت إبراهيم، الأديب الكبير صنع الله إبراهيم، رئيس المؤتمر الأسبق، الذي توفي صباح اليوم عن عمر ناهز 88 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا أدبيًا كبيرًا وأعمالًا خالدة ستظل حيّة في ذاكرة المكتبة المصرية والعربية.

وقال الشاعر عزت إبراهيم، الأمين العام لمؤتمر أدباء مصر: إن الراحل صنع الله إبراهيم كان وسيظل علامة فارقة في تاريخ الأدب العربي المعاصر، مشيرًا إلى أنه أحد أعمدة الكتابة العربية الذين تميزوا بالمقاومة عبر الكلمة، حيث حملت أعماله حسًا وطنيًا صادقًا، وعبّرت عن قضايا المجتمع المصري، لاسيما الطبقة الوسطى، وتحول الدولة من الاشتراكية إلى النيوليبرالية، مجسدًا من خلال رواياته ملامح التحولات الاجتماعية والسياسية من الحقبة الناصرية إلى عهد السادات.

وأضاف أن صنع الله إبراهيم لم يبتعد عن محيطه العربي، بل كان من أكثر الكتّاب انشغالًا بالواقع العربي، كما يتضح في روايته "بيروت بيروت" التي تناولت الحرب الأهلية اللبنانية، وفي رواية "وردة" التي سلّطت الضوء على ثورة ظفار في سلطنة عمان.

وأكد الأمين العام أن الأديب الراحل قدّم رؤية نقدية جريئة في أعماله، واتسم أسلوبه بالسرد الوثائقي الذي أضفى على رواياته طابعًا توثيقيًا عميقًا، عاكسًا الواقع المعاش بكل تناقضاته. لقد جسّد صنع الله إبراهيم نموذجًا أصيلًا لأدب المقاومة، من خلال نقده اللاذع للواقع، وتعرية التناقضات الاجتماعية والسياسية، واهتمامه بتوثيق الأحداث التاريخية الكبرى.

واختتم عزت إبراهيم بالإشارة إلى أن الأديب الراحل كان رئيسًا لمؤتمر أدباء مصر في دورته السابعة والعشرين عام 2012 بمحافظة جنوب سيناء، والتي عُقدت تحت عنوان "عقد ثقافي جديد"، مما يعكس إسهاماته الكبيرة في الحياة الثقافية المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صنع الله ابراهيم الشاعر عزت إبراهيم الأديب الكبير صنع الله إبراهيم الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر مؤتمر أدباء مصر

مواد متعلقة

علاء عبد الهادي ناعيًا صنع الله إبراهيم: فقدت مدونة السرد العربي جزءا مهما من رصيدها

رئيس الوزراء ينعى الأديب المصري الكبير صنع الله إبراهيم

الأكثر قراءة

أثارت الذعر بين الناس، ساويرس يكشف حقيقة العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالي

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيينات جديدة في مناصب قضائية عليا

ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

تعرف على عقوبة تزوير بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

تعرض للموت 500 مرة، علاء مبارك يثير الجدل بشأن سر عدم هروب والده خارج مصر

أشرف زكي يكشف حقيقة تعرض ليلى علوي لحادث سير

الوقت ينفد، عالم فيزياء يحذر: جسم فضائي غامض يقترب من الأرض ويهدد العالم

النيابة تخلي سبيل "البلوجر ياسمين" بكفالة بعد اتهامه بانتحال صفة أنثى ونشر مقاطع خادشة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء بالصاغة

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 13-8-2025

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وهذا العيار يسجل 3910 جنيهات

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من زراعة الأعضاء إلى خوارزميات الفتوى، اجتهادات تواجه تحديات الذكاء الاصطناعي في مؤتمر الإفتاء

تفسير رؤية الجبنة الرومي في المنام وعلاقتها بانتهاء الخلافات والمشاحنات

موعد غرة شهر ربيع الأول للعام 2025

المزيد
الجريدة الرسمية
ads