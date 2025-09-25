الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

شركات أمريكية تشيد بتميز الكوادر المصرية المتخصصة فى مجالات الاتصالات

وزير الاتصالات خلال
وزير الاتصالات خلال اللقاء، فيتو

 واصل د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سلسلة اللقاءات الثنائية مع مسئولى عدد من الشركات المتخصصة فى مجالات  الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فى إطار زيارته الحالية إلى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لبحث فرص التعاون وتعزيز الاستثمارات فى السوق المصرى.

 

بحث تعزيز سبل التعاون 

 وفى هذا السياق؛ عقد الدكتور عمرو طلعت لقاء مع  تاركان مانر رئيس الشؤون التجارية لشركة Nutanix العالمية الرائدة فى مجال البرمجيات، ومجيب عبد الرازق مدير الشركة فى مصر وليبيا، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية، والتوسع فى أعمال مركز الشركة فى مصر لخدمة الأسواق الإقليمية.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت نانهى سينغ الرئيس والرئيس التنفيذى لشؤون العملاء بشركة Trellix المتخصصة فى الأمن السيبرانى، وطارق حمودة مدير المبيعات الإقليمى – مصر حيث تناول اللقاء بحث التعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية فى ضوء حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إقامة شراكات مع الشركات العالمية فى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تسهم فى إعداد كوادر رقمية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

كذلك التقى الدكتور عمرو طلعت فرانك ياو الرئيس والرئيس التنفيذى للعمليات بشركة VXI Global Solutions الرائدة فى مجال التعهيد، حيث تم بحث خطط الشركة للتوسع فى استثماراتها فى مصر وزيادة حجم أعمال مركزها القائم وزيادة فرص العمل والتوسع فى الخدمات التى يقدمها المركز وفتح أسواق جديدة اعتمادا على الكوادر المصرية المؤهلة التى تقدم خدمات الشركة لعملائها حول العالم بلغات متعددة.

كما اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع أسامة القاضى الرئيس التنفيذى لشركة Incorta المتخصصة فى مجال حلول البيانات لبحث التوسع فى أنشطة الشركة فى مصر.

وخلال اللقاءات، أشاد مسؤولو الشركات بما تتميز به مصر من وفرة فى الكوادر المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدين كفاءتها وما تحظى به من تأهيل على أعلى مستوى بما يمكنها من المنافسة بقوة على المستويين الإقليمى والدولى.

وفى لقاء آخر؛ اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع الدكتور عمرو عوض الله الرئيس التنفيذى لشركة فيكتارا – Vectara المتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى حيث تناول اللقاء جهود الدولة لتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى واستراتيجيتها الوطنية فى هذا المجال، إلى جانب بحث سبل فتح آفاق للتعاون مع الشركة واستعراض فرص الاستثمار فى مجال الذكاء الاصطناعى فى مصر.

الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 

وزير الاتصالات يشارك في فعاليات المنتدى العالمي لأشباه الموصلات بالولايات المتحدة

وزير الاتصالات يبحث مع شركات عالمية زيادة استثماراتها فى مجالات التعهيد


وخلال اللقاء أشاد الدكتور عمرو عوض الله بمحاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، والجهود الوطنية فى هذا المجال، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى الذكاء الاصطناعى.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس ياسر عبدالبارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

