تنظيم الاتصالات يعلن مواعيد العمل الشتوية لفروع شركات المحمول

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور، وذلك بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدء العمل بالمواعيد الشتوية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية اعتبارًا من غدا الجمعة الموافق 26 سبتمبر.

مواعيد عمل شركات المحمول

وستكون مواعيد عمل شركات المحمول ومقدمى خدمات الاتصالات كالتالي:

- طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

- يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

- يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

مقدمو الخدمات بالمراكز التجارية

وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

ويعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحكم الفصل في ساحة سوق الاتصالات بين شركات المحمول في مصر المقدمة للخدمة والمواطنين متلقي الخدمة وبدوره يتيح جهاز تنظيم الاتصالات عددا من الوسائل لتلقي شكاوى مستخدمي المحمول ضد شركات المحمول.

ويستقبل جهاز تنظيم الاتصالات شكاوي مستخدمي الاتصالات لبحثها والعمل على حلها عن طريق:

الخط الساخن والمختصر 155 والذي يستقبل شكاوى مستخدمي المحمول من الثامنة صباحًا وإلى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع.

أما الطريقة الثانية والتي يستقبل من خلال جهاز تنظيم الاتصالات شكاوى مستخدمي المحمول البريد الإلكتروني التالي complaints@tra.gov.eg

وأما الطريقة الثالثة فيخصص جهاز تنظيم الاتصالات خمسة أرقام للواتس آب وذلك لاستقبال شكاوى مستخدمي المحمول ضد شركات المحمول.

الواتس اب ٠١٢٠٢١٥٥١٥٥ – ٠١١١١١١٥١٥٠ – ٠١٠١٥٥١٥١٥٥ – ٠١٥٥١٥١٥٥٠٥

أما الوسيلة الرابعة فهي منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات عبر منصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك – لينكدان – انستجرام – تويتر”.

