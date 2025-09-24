استجاب المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بشكل فوري لطلب سيدة كفيفة قابلته خلال لقاء خدمة المواطنين بمدينة قليوب، في لفتة إنسانية تؤكد حرص محافظة القليوبية على دعم الفئات الأولى بالرعاية.

محافظ القليوبية يستجيب لنداء سيدة كفيفة ويوفر لها شقة سكنية

وخلال اللقاء، ناشدت السيدة، المحافظ بتوفير مكان يؤويها هي وابنها نظرًا لظروفها الصعبة وعدم امتلاكها مسكنًا، وعلى الفور وجّه محافظ القليوبية بتخصيص شقة لها، كما تم التنسيق مع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية لتلبية احتياجاتها وضمان حياة كريمة لها ولأسرتها.

وتأتي هذه الاستجابة ضمن جهود المحافظة لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم بشكل فوري، بما يجسد التزام المحافظ بالبعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع قضايا أهالي القليوبية.

