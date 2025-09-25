ضبط عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ضبط شخص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وتوزيعها على الشباب، بدائرة قسم ثان بنها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط ديلر للاتجار بالمخدرات بالقليوبية

البداية عندما تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية يفيد بورود معلومات إلى واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها بقيام عاطل وشهرته "أبوحريرة"، باتخاذ دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى بالاتجار في المواد المخدرة وتوزيعها على الشباب.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب فؤاد كوش والنقيب مصطفى الكردي معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة شادو وآيس وسلاح أبيض ومبلغ مالي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

