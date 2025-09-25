حقيقة وجود حمامات مشتركة داخل مدرسة بالقليوبية

كشفت عزة فتحي، مدير إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية، حقيقة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود حمامات مشتركة للبنين والبنات، داخل مجمع الخصوص التعليمي، مؤكدة أن هذه الأقاويل عارية تمامًا من الصحة ولا أساس لها.

وأوضحت، أنه فور انتشار تلك الأنباء، تم تشكيل لجنة خماسية من التعليم والشؤون القانونية والمتابعة والمشاركة المجتمعية لفحص الأمر، وتبين أن المجمع به حمامات منفصلة لكل فئة (بنين – بنات)، كما توجد مشرفات مسؤولات عن المتابعة والإشراف على كل دورة مياه بشكل منفصل.

وطالبت مدير إدارة الخصوص التعليمية، الجميع بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، حفاظًا على استقرار الطلاب وأولياء الأمور وصون العملية التعليمية، مشيرة إلى أن الإدارة تتابع بشكل يومي جميع المدارس حرصًا على سير الدراسة بسهولة ويسر.

