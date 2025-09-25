الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حقيقة وجود حمامات مشتركة داخل مدرسة بالقليوبية

تعليم القليوبية
تعليم القليوبية

 كشفت عزة فتحي، مدير إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية، حقيقة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود حمامات مشتركة للبنين والبنات، داخل مجمع الخصوص التعليمي، مؤكدة أن هذه الأقاويل عارية تمامًا من الصحة ولا أساس لها. 

محافظ القليوبية: قطن "جيزة 97" طويل التيلة يحقق موسما استثنائيا

نقيب الصحفيين ورئيس لجنة الشئون الخارجية يلتقيان محافظ القليوبية لبحث سبل التعاون

 وأوضحت، أنه فور انتشار تلك الأنباء، تم تشكيل لجنة خماسية من التعليم والشؤون القانونية والمتابعة والمشاركة المجتمعية لفحص الأمر، وتبين أن المجمع به حمامات منفصلة لكل فئة (بنين – بنات)، كما توجد مشرفات مسؤولات عن المتابعة والإشراف على كل دورة مياه بشكل منفصل.

وطالبت مدير إدارة الخصوص التعليمية، الجميع بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، حفاظًا على استقرار الطلاب وأولياء الأمور وصون العملية التعليمية، مشيرة إلى أن الإدارة تتابع بشكل يومي جميع المدارس حرصًا على سير الدراسة بسهولة ويسر. 

محافظة القليوبية القليوبية أخبار الخصوص القليوبية الخصوص التعليمية

