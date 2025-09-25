رفعت فياض يكتب: تربية الآباء قبل الأبناء.. فصل الطالب المعتدى على معلمه لمدة عام.. وإحالة ولي الأمر للنيابة العامة لتعديه على المدرسة

أسفت للواقعة المخزية التي حدثت هذا الأسبوع في إحدى مدارس الثانوي العام بمحافظة القليوبية والتي قام فيها طالب بالاعتداء على مدرسه داخل فناء المدرسة وأمام بقية طلابها وقام بتمزيق ملابسه أمام الجميع لا لشيء إلا أن هذا المدرس كان قد اعترض ورفض دخول طعام "ديلفري" كان الطالب قد طلبه من خارج المدرسة ليتم دخوله داخل الفصل أثناء شرح المدرس للمقرر!!

مما اضطر المدرس إلى رفع الأمر إلى إدارة المدرسة بعد الاعتداء عليه من قبل الطالب والتي أمرت بإحالة هذا الطالب للتحقيق واتخاذ الإجراء القانوني المناسب في هذه الواقعة، وأسفت أكثر عندما حضر ولي أمر هذا الطالب إلى المدرسة معترضا على إحالة نجله للتحقيق ومتهجما على مديرة المدرسة والوكيل بالألفاظ النابية والسب والقذف، ومناصرا لنجله المصون فيما فعله مع المدرس الذي يقوم بتعليمه في المدرسة!!

أقول هذا وأنا أتذكر ما كنت أشاهده قبل ذلك منذ عشرات السنين في مدرستي وأنا تلميذ في المرحلة الإعدادية عندما قام طالب بالمدرسة بالاعتداء على زميله بالفصل فقامت المدرسة بعقابه وأرسلت فى استدعاء ولي أمره لإطلاعه على السلوك المشين الذى قام بها نجله فى الفصل تجاه زميله والاعتداء عليه وهو ما كان يخشاه أي طالب عندما تقوم المدرسة باستدعاء ولي أمره؛ لأن ولي الأمر كان دائما مناصرا للمدرسة التى ائتمنها على تربية وتعليم نجله بها، ولهذا وجدت وقتها ولي الأمر عندما حضر للمدرسة يعاتب القائمين عليها على استدعائهم له، مؤكدا لهم أنه لن يعترض يوما ما على أي عقاب توقعونه على نجلي من أجل تربيته وتنشئته وتعليمه ومؤكدا للمدرسة أيضا أنكم أحرص عليه مني ولهذا أرسلته للمدرسة لكم ليتم تربيته بشكل سليم وتقومون ببناء شخصيته بشكل سوي وهذا هو الأهم عندي من تعليمه أيضا.

أقول هذا مثمنا ما قامت به الوزارة من فصل الطالب لمدة عام دراسي كامل وإحالة ما حدث من تعدٍ بالسب والقذف من ولي الأمر على مديرة المدرسة ووكيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه هي وشأنها في هذه الواقعة التي لم تكن للأسف الأولى من نوعها قبل ذلك في العديد من المدارس من المحافظات الأخرى طوال السنوات الماضية والتى استباح فيها بعض أولياء الأمور وقتها حرمة المدرسة الموجود بها نجلهم وأتوا للاعتداء على إدارة المدرسة أو مدرسيها نصرة لأبنائهم عندما تقوم المدرسة بتقويمهم بصورة لا يرضى عنها ولي الأمر الذي ترسخ في ذهنه أن المدرسة لا يجب أن تقترب من نجله بأي شكل من الأشكال مهما فعل في المدرسة من أخطاء!! وللأسف كان بعض أولياء الأمور يغرسون ذلك في نفوس أبنائهم ـ وهو ما تسبب فى حدوث هذه الواقعة الأخيرة من اعتداء هذا الطالب بهذه الصورة الوحشية على مدرسه لمجرد أنه عنفه ومنع دخول طعام "دليفري" أثناء الحصة كان الطالب قد طلبه من خارج المدرسة.

أقول هذا أيضا لأننا كنا نذهب وقتما كنا طلابا بشكل منتظم إلى المدرسة، وبالفعل كانت المدرسة بالنسبة لنا في أهميتها مثل أهمية الجامع نتعلم فيه الصح والغلط، والحلال والحرام، ونتعلم فيها ضرورة احترام الآخر وعدم الاعتداء على أحد، ونتعلم فيها أيضا كيف يحترم الصغير الكبير، وكيف نساعد الآخر ونقف بجانب المحتاج، وكيف نقدر كل من يأخذ بيدنا إلى الأفضل ـ وكان فى مقدمة هؤلاء بالطبع المعلم ذاته الذى يغرس فينا كل هذه القيم أثناء تعليمه له، ولذلك كنا نأخذه قدوة مثالية بالنسبة لنا ونتمنى عندما نكبر أن نكون مثله حتى يحترمنا كل من حولنا نظرا لمكانتنا المتميزة فى المجتمع بما تحصلنا عليه من علم وتربية وأسلوب حياة.

أما فى السنوات الماضية وعلى مدى ما يقرب من 30 سنة الماضية انقلب الحال وأصبح الطالب لا يذهب إلى المدرسة فى معظم الأحيان من أجل الدروس الخصوصية، وفقدت المدرسة دورها التربوى فى التربية، والتنشئة، والتوجيه، والتثقيف، وبناء الشخصية، والتشكيل الوجدانى للطالب قبل التعليم مع أن مسمى الوزارة ذاتها هو وزارة " التربية " ثم " التعليم " وهو ترتيب صحيح فى مسماها التربية قبل التعليم، ولهذا بدأنا نشاهد أجيالا فى السنوات الأخيرة لم يتم تربيتها فى المدرسة بعد أن اهتموا فقط بالذهاب إلى مراكز الدروس الخصوصية لمجرد التدريب على كيفية تحصيل الدرجات، ولم يتلق فيها أى من هؤلاء الطلاب أي من القيم والمبادئ المثلى ولهذا أصبحوا لا يعرفونها بل يعرفون فقط لغة وسلوك الشارع وانعدام تقدير الطالب للمعلم الذي قال فيه الشاعر "قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا".

ومن هنا وجدنا نوعية من آباء هذا الجيل الذى لم يحصل على الجرعة المناسبة من التربية فى المدرسة وقد أصبحوا آباء لجيل أسوأ ـ آباء لجيل لا يعرف شيئا عن التربية، ولهذا وجدنا ولي الأمر هذا الذي لم يشارك فى تربية أبنائه بشكل صحيح لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وجدنا ولى الأمر الذى يرى النجاح فى التعليم فقط هو كيفية حصول نجله على شهادة من خلال الدروس التى يتلقاها نجله فى مراكز الدروس الخصوصية والتى تنعدم فيها أي من الجوانب التربوية؛ لأن هذه التربية ليست من مهامها، ولأن هذه المراكز تؤمن بأن دورها فقط هو تدريب الطالب خلال المدة الزمنية المخصصة للدرس الخصوصى على كيف يحصل درجات فقط فى الامتحان ـ أما موضوع التربية فهذا ليس شأنها ولا شأن القائمين على مراكز الدروس الخصوصية هذه.

ومن هنا وجدنا أولياء أمور من الذين لم يحصلوا على أي قسط من التربية بالمدرسة التى كانوا ملتحقين بها وهم طلاب قبل أن يصبحوا أولياء أمور ـ وبثقافة الشارع التى تحصلوا عليها خلال فترة وجودهم بالتعليم نقلولها إلى أنجالهم، ومن هنا وجدنا مثل هذا السلوك من جانب هذا الطالب الذي وصل إلى المرحلة الثانوية ليقوم بالاعتداء على معلمه بهذه الصورة المرفوضة تماما ووجدنا ولى الأمر هو الآخر يأتى مناصرا لنجله ليتهجم على المدرسة وليعتدى بالسب والقذف على مديرة المدرسة ووكيلها.

وأنا هنا أسأل ولى الأمر ذاته الذى قام بهذا الفعل المشين: هل لو كان هو نفسه مكان هذا المدرس ـ هل كان سيقبل على نفسه أن يفعل معه طالب ذلك مثلما فعل نجله هذا مع مدرسه؟ وكيف سيكون شعور ولى الأمر هذا لو كان مكان هذا المدرس وهو داخل المدرسة بعد أن يكون قد تم الاعتداء عليه بهذه الصورة؟ وكيف كان سيواجه طلابه بعد ذلك فى المدرسة بعد أن قام هذا الطالب فاقد التربية بالاعتداء على المدرس أمام الجميع وتمزيق ملابسه؟ وهل هذه هى العلاقة التى يجب أن تكون بين طالب وبين معلمه داخل المدرسة؟ وما هو دور المدرسة هنا فى مثل هذه الحالات ـ هل تترك مثل هؤلاء البلطجية داخلها؟ أم يتم فصلهم منها لفترة ليست بالقصيرة لكى يقوم أولياء الأمور المبجلين بتربيتهم بطريقتهم الخاصة التى ستذهب بهم بالطبع إلى الانحراف والمصير المحتوم وهو السجن بعد أن يكون قد انغمس في الانحراف بالمجتمع؟

أقول هذا مشيدا بتصرف الوزارة تجاه الطالب أو تجاه ولي الأمر عندما أحالت الأمر للنيابة العامة لتعمل شأنها في هذا الشأن وبالقانون لكي يتم تربية ولي الأمر ذاته بالقانون أيضا بعدما أثبت أنه فاقد للجانب التربوي السليم لأنه هو الآخر لم يكن يذلك للمدرسة حتى تقوم بتربته بشكل صحيح.

وأقول هذا أيضا لأن ما حدث هو بمثابة جرس إنذار لنا جميعا لكى نفيق من غفوتنا، ولا بد أن يقدر الجميع منا دور المعلم ودور المدرسة إذا كنا نريد فعلا تربية وتنشئة أولادنا بشكل صحيح خاصة بعد أن بدأت وزارة التربية والتعليم تضع من الضوابط التي تحمي معلميها من أي مساس بهم سواء من الطلاب أو أولياء الأمور، وتحمي أيضا طلابها من أي سلوك خاطئ وأتى لهم بحقهم إذا كان لهم حق ـ وهى الضوابط التى كان معظمها موجود قبل ذلك لكنها للأسف لم تكن مفعله بشكل جيد.

تحية لوزارة التربية والتعليم فى محاولاتها لإعادة الانضباط بالمدرسة بشكل صحيح.



