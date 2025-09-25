ليفربول يكافئ نجوموها بتوقيع أول عقد احترافي

قام المهاجم الشاب ريو نجوموها، بالتوقيع على أول عقد احترافي له مع نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، بعد المستويات الطيبة التي قدمها مع الريدز في بداية الموسم الجاري.

مسيرة ريو نجوموها مع ليفربول

ووصل ريو نجوموها، الذي يشغل مركز المهاجم، إلى أكاديمية ليفربول في سبتمبر 2024 قادما من تشيلسي، وخاض خمس مباريات مع الفريق الأول للريدز حتى الآن، كان آخرها الثلاثاء الماضي في الفوز (2-1) على ساوثهامبتون ضمن بطولة كأس كاراباو.

وسجل نجوموها هدف الفوز في الدقيقة 100 في مباراة الفوز (3-2) على نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي، في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد بضعة أسابيع، شارك الدولي الإنجليزي تحت 19 عاما في مسابقة أوروبية لأول مرة عندما نزل كبديل في مباراة بدوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد على ملعب أنفيلد.

نجوموها يوقع عقدا مع ليفربول حتى 2028

وبحسب فابريزيو رومانو المختص في انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، سيمتد العقد بين نجوموها وليفربول حتى عام 2028.

ولعب نجوموها مع فرق ليفربول تحت 18، و19، و21 عاما في موسم (2024-2025)، ومنحه المدرب أرني سلوت فرصة الظهور الأول مع الفريق الأول في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد أكرينجتون ستانلي في يناير من هذا العام.

