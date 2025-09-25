أبرزها ليفربول وكريستال بالاس، مواجهات قوية في قرعة ثمن نهائي كأس كاراباو

كأس كاراباو، أسفرت قرعة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم "كاراباو" للموسم الحالي 2025/2026، عن مواجهات قوية بين أندية "بريميرليج".

وجاءت القرعة كالتالي:

- أرسنال × برايتون

- جريمبسي × برينتفورد

- سوانزي × مانشستر سيتي

- نيوكاسل يونايتد × توتنهام هوتسبير

- ريكسهام × كارديف سيتي

- ليفربول × كريستال بالاس

- وولفرهامبتون × تشيلسي

- ويكومب × فولهام

وأقيمت قرعة كأس كاراباو، لمعرفة مواجهات دور الـ16 من المسابقة، التي توج بها نيوكاسل يونايتد في النسخة الماضية.

شهدت قرعة كأس كاراباو 4 مباريات تجمع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يواجه نيوكاسل نظيره توتنهام، وأرسنال يستضيف برايتون، وليفربول يواجه كريستال بالاس، وولفرهامبتون يستقبل تشيلسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.