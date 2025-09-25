الخميس 25 سبتمبر 2025
رياضة

أبرزها ليفربول وكريستال بالاس، مواجهات قوية في قرعة ثمن نهائي كأس كاراباو

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

كأس كاراباو، أسفرت قرعة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم "كاراباو" للموسم الحالي 2025/2026، عن مواجهات قوية بين أندية "بريميرليج".

وجاءت القرعة كالتالي:

- أرسنال × برايتون

- جريمبسي × برينتفورد

- سوانزي × مانشستر سيتي

- نيوكاسل يونايتد × توتنهام هوتسبير

- ريكسهام × كارديف سيتي

- ليفربول × كريستال بالاس

- وولفرهامبتون × تشيلسي

- ويكومب × فولهام

وأقيمت قرعة كأس كاراباو، لمعرفة مواجهات دور الـ16 من المسابقة، التي توج بها نيوكاسل يونايتد في النسخة الماضية.

شهدت قرعة كأس كاراباو 4 مباريات تجمع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يواجه نيوكاسل نظيره توتنهام، وأرسنال يستضيف برايتون، وليفربول يواجه كريستال بالاس، وولفرهامبتون يستقبل تشيلسي.

