موقف مدافع ليفربول يتأزم وريال مدريد يترقب

أصبح لاعب ليفربول إبراهيما كوناتي على أعتاب الرحيل عن الفريق الإنجليزي نهاية الموسم الحالي مع نهاية عقده.

موقف لاعب ليفربول

وبحسب المصادر المقربة من إبراهيما كوناتي لصحيفة ذا أتليتك تصر، فإن التقارير الإسبانية المتعلقة بشأن انتقاله لنادي ريال مدريد ليست صحيحة وأن اللاعب لم يعطي كلمة لهم".

وتابعت أن مصادر مطلعة داخل ليفربول رفضت الإفصاح عن تفاصيل العروض التي قدمت لكوناتي ورفضت الكشف عن طلباته وما يتطلبه الأمر لتمديد تعاقده مع الفريق.

وأكدت إذا ظل الوضع على ما هو عليه فاللاعب سيجذب اهتمام العديد من الأندية وليس فقط ريال مدريد، ولكن كل تركيز كوناتي الآن هو تحقيق المزيد من النجاحات مع ليفربول ولم يتخذ قراره النهائي حول مستقبله حتى الآن.

