سلوت يشيد بتألق محمد صلاح: هذا ما يجعله لاعبا عظيما

أشاد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بنجمه المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن قيمته تتجاوز مجرد الأداء الفردي في المباريات.

سلوت يشيد بتألق محمد صلاح

وقال سلوت في تصريحات بمؤتمر صحفي اليوم قبل مواجهة إيفرتون غدا: "بالنسبة لي، عندما تكون لاعبًا عظيمًا، فإنك تظل تساهم في الفريق حتى عندما لا تكون في أفضل مستوياتك. لن تجد الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم المساهمة بالأهداف والتمريرات الحاسمة عندما لا يلعبون بشكل جيد، وهذا ما يميز محمد صلاح".

ويواصل صلاح تقديم عروض قوية مع ليفربول منذ انطلاق الموسم، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي، وأهم ركائز الفريق تحت قيادة سلوت.

