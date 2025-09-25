ليفربول يوقع عقوبة مغلظة على إيكيتيكي بعد طرده أمام ساوثهامبتون

قرر مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي، توقيع عقوبة على الفرنسي هوجو إيكتيكي، لاعب الفريق بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليه في مباراة ساوثهامبتون، ضمن كأس كاراباو.

وسجل هوجو إيكتيكي الهدف الثاني لـ ليفربول في مرمى ساوثهامبتون بالمباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس كاراباو، على ملعب "آنفيلد"، ليحتفل بعدها بخلع قميصه مما جعل الحكم يشهر البطاقة الصفراء الثانية له ومن ثم تم طرده مباشرة بعد الهدف.

ووفقًأ لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن العقوبة التي سيوقعها نادي ليفربول على هوجو إيكيتيكي هي خصم أسبوعين من راتبه، كما تعرض للتوبيخ المعنوي الشديد من قبل زملائه مثل جيريمي فريمبونج ونائب القائد أندرو روبرتسون.

ويستعد ليفربول لخوض مباراته في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد كريستال بالاس يوم السبت المقبل في الجولة السادسة، حيث سيغيب إيكتيكي للإيقاف حسب لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

موقف مدافع ليفربول يتأزم وريال مدريد يترقب

من ناحية أخرى، أصبح لاعب ليفربول إبراهيما كوناتي على أعتاب الرحيل عن الفريق الإنجليزي نهاية الموسم الحالي مع نهاية عقده.

موقف لاعب ليفربول

وبحسب المصادر المقربة من إبراهيما كوناتي لصحيفة ذا أتليتك تصر، فإن التقارير الإسبانية المتعلقة بشأن انتقاله لنادي ريال مدريد ليست صحيحة وأن اللاعب لم يعطي كلمة لهم".

وتابعت أن مصادر مطلعة داخل ليفربول رفضت الإفصاح عن تفاصيل العروض التي قدمت لكوناتي ورفضت الكشف عن طلباته وما يتطلبه الأمر لتمديد تعاقده مع الفريق.

وأكدت إذا ظل الوضع على ما هو عليه فاللاعب سيجذب اهتمام العديد من الأندية وليس فقط ريال مدريد، ولكن كل تركيز كوناتي الآن هو تحقيق المزيد من النجاحات مع ليفربول ولم يتخذ قراره النهائي حول مستقبله حتى الآن.

