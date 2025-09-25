اللبان الدكر الحل السحري لمشاكل اللثة والأسنان وجمال بشرتك

فوائد اللبان الدكر، يُعَدّ اللبان الدكر، المعروف أيضًا باللبان المر أو الكندر، واحدًا من أقدم المواد الطبيعية التي استخدمت عبر العصور في الطب والعلاج والتجميل.

يستخرج اللبان الدكر من أشجار تنمو في مناطق مثل اليمن، عمان، الصومال، والهند، حيث يتم قطع لحاء الشجرة ليخرج منه سائل صمغي يتجمد لاحقًا ليصبح قطعًا صلبة تُعرف باللبان.





وعلى مر العصور، كان اللبان الدكر يُستخدم في البخور والعلاج الشعبي وحتى في الطقوس الدينية، لما له من رائحة مميزة وفوائد صحية عديدة.



اليوم، أثبتت الدراسات العلمية أن اللبان الدكر يحتوي على مجموعة من المركبات الفعالة مثل الراتنجات والزيوت الطيارة والأحماض، وهي المسؤولة عن تأثيراته الصحية والجمالية.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن اللبان الدكر هدية طبيعية تجمع بين الفوائد الصحية والجمالية، فهو يساعد على علاج أمراض الجهاز التنفسي والهضمي، ويدعم العديد من أجهزة الجسم لتعمل بكفاءة.



أضافت الدكتورة مروة، أن إدخال اللبان الدكر ضمن الروتين اليومي سواء بالمضغ، أو بشرب منقوعه، أو استخدام زيته العطري، يعد خطوة مهمة نحو حياة أكثر صحة وتوازنًا.

أهم فوائد اللبان الدكر لصحة أجهزة الجسم

وفيما يلي تستعرض الدكتورة مروة، أهم فوائد اللبان الدكر:

اللبان الدكر

1- فوائد اللبان الدكر للجهاز الهضمي

يُعتبر اللبان الدكر علاجًا طبيعيًا لمشاكل الجهاز الهضمي. فقد أثبتت التجارب أنه يساعد في:

تحسين عملية الهضم من خلال تحفيز إفراز العصارات الهضمية.

تخفيف الانتفاخ والغازات، حيث يعمل كمهدئ للأمعاء.

علاج الإسهال وبعض حالات القولون العصبي بفضل خصائصه القابضة والمطهرة.

كما أظهرت أبحاث أن مضغ اللبان الدكر يساهم في تعزيز صحة المعدة والتقليل من مشاكل الحموضة.

2- دعم صحة الجهاز التنفسي

من أشهر استخدامات اللبان الدكر أنه مفيد للرئة والجهاز التنفسي. فقد كان الأطباء العرب القدماء يستخدمونه لعلاج أمراض الصدر. ومن فوائده:

توسيع الشعب الهوائية وتحسين تدفق الهواء للرئتين.

التخفيف من السعال والبلغم.

يعمل كـ مضاد للالتهابات في حالات الربو والتهاب الشعب الهوائية.

يمكن استنشاق بخاره أو شرب منقوعه لتسهيل التنفس وتقليل الاحتقان.

3- اللبان الدكر وصحة المفاصل

أحد أبرز الفوائد التي تم إثباتها علميًا للبان الدكر هي قدرته على تقليل التهابات المفاصل. إذ يحتوي على مركبات مضادة للالتهاب تعرف باسم حمض البوزويليك، والتي تعمل على:

تخفيف آلام الركبة والروماتويد.

تحسين مرونة المفاصل.

تقليل التورم والتيبّس.

وبذلك يعد خيارًا طبيعيًا لكبار السن أو للأشخاص الذين يعانون من آلام العظام المزمنة.

4- تعزيز المناعة ومقاومة العدوى

يحتوي اللبان الدكر على خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا والفطريات، ما يجعله وسيلة طبيعية لتعزيز الجهاز المناعي. ومن أبرز فوائده:

محاربة الالتهابات الجلدية.

مقاومة التهابات الفم واللثة عند مضغه.

الحماية من نزلات البرد والإنفلونزا بفضل خصائصه المناعية.

5- فوائد اللبان الدكر للبشرة

لا تقتصر استخداماته على الصحة الجسدية فحسب، بل له شهرة واسعة في مجال التجميل والعناية بالبشرة. فهو يساعد على:

تجديد خلايا البشرة بفضل خصائصه القابضة التي تشد الجلد.

تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، لذا يدخل في صناعة الكريمات الطبيعية لمكافحة الشيخوخة.

علاج حب الشباب والالتهابات الجلدية بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.

تفتيح البشرة وإكسابها نضارة طبيعية عند استخدام منقوعه كغسول يومي.

6- فوائد اللبان الدكر للتخسيس

يشتهر اللبان الدكر بدوره في إنقاص الوزن، إذ يساعد على:

تحفيز عملية الأيض وحرق الدهون.

تقليل الشهية للطعام عند شرب منقوعه.

التخلص من احتباس السوائل في الجسم، مما يساهم في تقليل الوزن.

7- اللبان الدكر لصحة الفم والأسنان

من أكثر الاستخدامات شيوعًا هو مضغ اللبان الدكر، حيث يساهم في:

تقوية اللثة ومنع نزيفها.

تعطير الفم والتخلص من الروائح الكريهة.

مقاومة التسوس بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا.

8- فوائد للبشرة والشعر معًا

عند استخدامه كغسول للشعر، يساعد اللبان الدكر في تقوية الجذور والتقليل من التساقط.

يمنح الشعر لمعانًا طبيعيًا ويقلل من القشرة.

كما يعمل على ترطيب فروة الرأس بفضل مكوناته الطبيعية.

اللبان الدكر وفوائده

9- دعم الصحة النفسية والعقلية

يتميز اللبان الدكر برائحته المهدئة، وقد ثبت أن استنشاق بخوره أو زيته العطري يساعد على:

تقليل التوتر والقلق.

تحسين المزاج والشعور بالراحة.

تعزيز التركيز والانتباه.

لذلك يستخدم في جلسات التأمل واليوجا.

10- طريقة استخدام اللبان الدكر

منقوع اللبان الدكر: يُنقع في الماء طوال الليل ويُشرب على الريق لتطهير الجسم.

مضغه كعلكة: مفيد للفم والمعدة.

الزيت العطري: يُستخدم في التدليك أو مع أجهزة الاستنشاق.

كغسول للبشرة: عبر تصفيته من الماء بعد النقع واستعماله صباحًا ومساءً.

ملاحظات هامة

رغم كل فوائده، يجب الحذر من الإفراط في استخدامه، إذ قد يسبب تهيجًا في المعدة أو الإسهال عند تناوله بكميات كبيرة.

كما يُفضَّل استشارة الطبيب قبل استخدامه لمرضى الحساسية أو السيدات الحوامل.

