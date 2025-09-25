الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

باريس سان جيرمان يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

تلقى باريس سان جيرمان، ضربة قوية، بعد أن أثارت حالة من الشكوك حول مشاركة ديزيريه دوي، نجم باريس، قبل المباراة المرتقبة أمام برشلونة، في الأول من أكتوبر المقبل، في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

شكوك حول جاهزية نجم سان جيرمان 

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن الشكوك تبقى مستمرة بشأن جاهزية دوي، رغم أنه من المتوقع أن يعود إلى صفوف الفريق قريبا.

وأضافت: "لكن من غير المؤكد حصول ديزيريه دوي على فرصة كافية للمشاركة في المباريات قبل إعلان قائمة منتخب فرنسا، يوم الخميس المقبل، استعدادا للتوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل".

وأشارت إلى أن دوي لم يشارك في المباريات منذ إصابته في مباراة فرنسا وأوكرانيا أوائل الشهر الجاري، وتبقى مشاركته أمام برشلونة يوم الأربعاء المقبل غير مؤكدة.

وختمت الصحيفة بأن ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، لم يحسم بعد إمكانية استدعاء ديزيريه دوي، في ظل الضجة المثارة مع النادي الباريسي، الذي اتهم مدرب الديوك بشكل غير مباشر بالتسبب في تفاقم إصابة الثنائي دوي وعثمان ديمبلي، الذي سيغيب لمنتصف الشهر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال أوروبا آريس باريس سان جيرمان دوري ابطال اوروبا ديزيريه دوي

مواد متعلقة

أشرف حكيمي عن اتهامه بالاغتصاب: كذب وإهانة

هانز فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال أوفييدو

تقرير إسباني يكشف أفضلية مفاجئة لريال مدريد قبل مواجهة أتلتيكو في الديربي

آرسنال يقطع الطريق على ريال مدريد ويجدد عقد مدافعه

الأكثر قراءة

بسبب تسجيل صوتي، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم للنيابة ووقفه عن العمل

بعد خطابه عن استفزازات الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، علاء مبارك يوجه رسالة إلى ملك الأردن

إحالة مسئولين بأحياء أول وثان المحلة الكبرى بالغربية للنيابة، اعرف التفاصيل

مفاجأة ياسين منصور في انتخابات الأهلي

زيادة تفريغ بحيرة سد النهضة تهدد السودان، وباحث يكشف تأثير تدفق المياه على مصر

بشرى سارة لمرافقي الوافدين في السعودية

تأشيرة الخطيب إلى أمريكا بعد هجوم مدحت شلبي (صورة)

استبعاد مديرة المدرسة وإيقاف الجاني، أول قرار من محافظ المنوفية بعد طعن طالب لزميله

خدمات

المزيد

الروص يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

عريض الحبة بـ 27 جنيها، أسعار الأرز بالأسواق اليوم الخميس

مفاجأة في أسعار البيض، كرتونة البيض تسجل هذا الرقم ببورصة الدواجن اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 25-9-2025

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز شراء السلع التي يظن أنها مسروقة؟ الإفتاء ترد

«وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ»، الشيخ سيد طنطاوي يوضح معجزة تعاقب الأيام

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads