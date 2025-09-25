باريس سان جيرمان يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

تلقى باريس سان جيرمان، ضربة قوية، بعد أن أثارت حالة من الشكوك حول مشاركة ديزيريه دوي، نجم باريس، قبل المباراة المرتقبة أمام برشلونة، في الأول من أكتوبر المقبل، في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

شكوك حول جاهزية نجم سان جيرمان

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن الشكوك تبقى مستمرة بشأن جاهزية دوي، رغم أنه من المتوقع أن يعود إلى صفوف الفريق قريبا.

وأضافت: "لكن من غير المؤكد حصول ديزيريه دوي على فرصة كافية للمشاركة في المباريات قبل إعلان قائمة منتخب فرنسا، يوم الخميس المقبل، استعدادا للتوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل".

وأشارت إلى أن دوي لم يشارك في المباريات منذ إصابته في مباراة فرنسا وأوكرانيا أوائل الشهر الجاري، وتبقى مشاركته أمام برشلونة يوم الأربعاء المقبل غير مؤكدة.

وختمت الصحيفة بأن ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، لم يحسم بعد إمكانية استدعاء ديزيريه دوي، في ظل الضجة المثارة مع النادي الباريسي، الذي اتهم مدرب الديوك بشكل غير مباشر بالتسبب في تفاقم إصابة الثنائي دوي وعثمان ديمبلي، الذي سيغيب لمنتصف الشهر المقبل.

