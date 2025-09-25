الخميس 25 سبتمبر 2025
هانز فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال أوفييدو

برشلونة
برشلونة

كشف هانز فليك مدرب برشلونة قائمة لاعبيه لمباراة ريال أوفييدو، مساء اليوم الخميس، في ختام مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال أوفييدو 

 ضمت قائمة برشلونة للقاء كل من:

موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو


تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة أمام ريال أوفييدو


تذاع مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD 1.

ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر ريال مدريد.

ويأتي ريال أوفييدو في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 3 نقاط فقط.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة  بعدما حقق فوزًا في الجولة السادسة على حساب ليفانتي برباعية لهدف، مساء الثلاثاء.

 

