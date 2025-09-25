أشرف حكيمي عن اتهامه بالاغتصاب: كذب وإهانة

كسر النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، صمته بشأن قضية الاغتصاب، ونفى مزاعم الفتاة التي اتهمته بالاعتداء عليها جنسيا، وشدد على أن "الأخبار الكاذبة" شوهت سمعته وأهانت كرامته.

رد حكيمي على اتهامات الاغتصاب

وأجرى حكيمي مقابلة مع قناة "كانال+" الفرنسية، سيتم بثها، اليوم الخميس، وتحدث فيها لأول مرة عن وقائع الاغتصاب المزعومة.

وكان مكتب المدعي العام طلب مقاضاة اللاعب في أغسطس الماضي بتهمة الاغتصاب، وإذا ثبتت التهمة ووُجدت أدلة كافية يمكن أن تصل عقوبة السجن إلى 15 عاما.

في مقتطف المقابلة، استفسر المحاور عن أخبار القضية التي خرجت عن لاعب باريس سان جيرمان، أجاب حكيمي "تهمة اغتصاب الفتاة، بالنسبة لي، هذا أقوى شيء حدث لي، والحقيقة هي أنه أقوى ضرر عانيت منه على الإطلاق، أعتقد أن الأمر كان صعبا للغاية بالنسبة لي ولا يزال صعبا، لأنهم عندما يستمرون في قول الأكاذيب، فهذا مؤلم، إنه مؤلم لعائلتي وأطفالي، هم صغار ولا يعرفون ما يوجد على الإنترنت، وأعلم أنهم في مرحلة ما من حياتهم سيقرأون الأشياء التي قيلت عن والدهم، علاوة على ذلك إنها أخبار كاذبة".

