الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أشرف حكيمي عن اتهامه بالاغتصاب: كذب وإهانة

حكيمي
حكيمي

كسر النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، صمته بشأن قضية الاغتصاب، ونفى مزاعم الفتاة التي اتهمته بالاعتداء عليها جنسيا، وشدد على أن "الأخبار الكاذبة" شوهت سمعته وأهانت كرامته. 

رد حكيمي على اتهامات الاغتصاب 

وأجرى حكيمي مقابلة مع قناة "كانال+" الفرنسية، سيتم بثها، اليوم الخميس، وتحدث فيها لأول مرة عن وقائع الاغتصاب المزعومة.

وكان مكتب المدعي العام طلب مقاضاة اللاعب في أغسطس الماضي بتهمة الاغتصاب، وإذا ثبتت التهمة ووُجدت أدلة كافية يمكن أن تصل عقوبة السجن إلى 15 عاما. 

في مقتطف المقابلة، استفسر المحاور عن أخبار القضية التي خرجت عن لاعب باريس سان جيرمان، أجاب حكيمي "تهمة اغتصاب الفتاة، بالنسبة لي، هذا أقوى شيء حدث لي، والحقيقة هي أنه أقوى ضرر عانيت منه على الإطلاق، أعتقد أن الأمر كان صعبا للغاية بالنسبة لي ولا يزال صعبا، لأنهم عندما يستمرون في قول الأكاذيب، فهذا مؤلم، إنه مؤلم لعائلتي وأطفالي، هم صغار ولا يعرفون ما يوجد على الإنترنت، وأعلم أنهم في مرحلة ما من حياتهم سيقرأون الأشياء التي قيلت عن والدهم، علاوة على ذلك إنها أخبار كاذبة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي المغربي أشرف حكيمي باريس سان جيرمان

مواد متعلقة

بنزيما يدعم الاتحاد في موقعة النصر بكلاسيكو الدوري السعودي

ما حقيقة عودة هاري كين لتوتنهام في يناير المقبل؟

الدوري المصري، وادي دجلة يتعادل مع البنك الأهلي 1/1 وحالة طرد

دوري أبطال أوروبا، حكيمي يتصدر قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة أتالانتا

الأكثر قراءة

بسبب تسجيل صوتي، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم للنيابة ووقفه عن العمل

تأشيرة الخطيب إلى أمريكا بعد هجوم مدحت شلبي (صورة)

بعد خطابه عن استفزازات الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، علاء مبارك يوجه رسالة إلى ملك الأردن

أول تحرك قضائي من الأهلي ضد مدحت شلبي بعد هجومه على الخطيب

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراضٍ وعقارات لتطوير الطريق الدولي الساحلي

عناق حار بين بدر عبد العاطي وهاكان فيدان يثير الجدل، والنشطاء: رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

استبعاد مديرة المدرسة وإيقاف الجاني، أول قرار من محافظ المنوفية بعد طعن طالب لزميله

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الخميس بالأسواق

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم (آخر تحديث)

سعر جرام الفضة في مصر اليوم الخميس 25-9-2025 (تحديث لحظي)

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 25-9-2025 بالصاغة

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ»، الشيخ سيد طنطاوي يوضح معجزة تعاقب الأيام

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها ببشرى طيبة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads