تقرير إسباني يكشف أفضلية مفاجئة لريال مدريد قبل مواجهة أتلتيكو في الديربي

أفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن الانتصار المريح الذي حققه ريال مدريد على ليفانتي، جاء في توقيت مثالي للمدرب تشابي ألونسو، حيث أتاح له الفرصة لتدوير تشكيلته الأساسية وإراحة بعض العناصر المهمة قبل القمة المنتظرة أمام أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة.

ريال مدريد

وشهد اللقاء تألق الثنائي الهجومي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، إذ افتتح فينيسيوس التسجيل وصنع هدفًا رائعًا، قبل أن يحسم مبابي المباراة بثنائية سريعة أكدت تفوق الميرينجي.

الصحيفة أوضحت أن الأداء الجماعي المميز، إلى جانب الحضور الفردي اللافت للثنائي، يعزز من جاهزية ريال مدريد للمواجهة الصعبة المقبلة أمام أتلتيكو، التي ستحدد ملامح الصدارة في الليجا مبكرًا

