الخميس 25 سبتمبر 2025
ارتفاع أسعار الفراخ البلدي اليوم الخميس 25-9-2025 في أسواق الفيوم

ارتفعت أسعار الفراخ البلدي بجميع أنواعها في أسواق الفيوم، اليوم الخميس، بينما استقرت أسعار الفراخ البيضاء.

وتراوحت أسعار الفراخ البلدى الهجبن، إنتاج المزارع ما بين 110 و125 جنيها، أما الفراخ البلدي "الحر" ما بين 130 و135 جنيها، وتراوحت أسعار الفراخ  البيضاء، إنتاج المزارع ما بين  69 و75 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي ما بين 65 و70 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 60 و65 جنيها للكيلو، أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 80، و90 جنيها للكيلو، والبط المولى تربية بيتي 85 جنيها، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 80  و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلى 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيه، والبط المسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 155 و170 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

أما اسعار مشتقات الدواجن فقد بلغ  سعر كيلو البانيه 165 و175 جنيها، وفي السوبر ماركت 180 جنيه،  وكيلو الأوراك ما بين 80 و85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 85 جنيها، كيلو صدور بالعظم 120 جنيها، كيلو الدبابيس110 جنبها، كيلو شيش طاووق 165 جنيها، كيلو حمام كداب 120 جنيه، كيلو كبدة صافى 120  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 170 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 170 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 100 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 170 جنيها، كيلو الاجنحة 50 جنيها، كيلو الهياكل 35 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 330 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي إبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

زراعة الفيوم تنظم يوما للتوعية ببرنامج التكثيف المحصولي

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حدة، فالقرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

 

