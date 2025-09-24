ما حقيقة عودة هاري كين لتوتنهام في يناير المقبل؟

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة تتعلق بمستقبل الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ.

وكان كين قد انضم إلى صفوف الفريق البافاري في صيف 2023، مقابل 100 مليون يورو، قادمًا من صفوف توتنهام.

حقيقة عودة هاري كين إلى توتنهام

وكشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عن مفاجأة حول مستقبل هاري كين وإمكانية عودته إلى الدوري الإنجليزي، حيث قال: “بدأنا نتداول”.



وأضاف فابريزيو، عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس": "تذكروا أن توتنهام لديه الأولوية بإعادة هاري كين في حال قرر مغادرة بايرن ميونخ في عام 2026 أو 2027، وستكون الأولوية للسبيرز، وفي النهاية القرار دائمًا يعود له".

وكان توماس فرانك مدرب توتنهام، قد علق على التقارير التي تحدثت عن احتمالية أن يعود هاري كين للانضمام إلى السبيرز، وقال: "جميع مشجعي توتنهام وأنا أيضًا نتمنى عودة هاري كين".

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن عقد كين مع بايرن يحتوي على شرط جزائي، يمكن تفعيله عقب نهاية الموسم الحالي، مقابل 56 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن الشرط الوحيد لتفعيل الشرط الجزائي، هو أن يبلغ اللاعب إدارة ناديه بنيته الرحيل، قبل شهر يناير المقبل.

ولم يتوج كين بأي لقب خلال مسيرته، إلا عندما انضم لصفوف بايرن ميونخ، حيث فاز بلقبي الدوري الألماني وكأس السوبر الألماني.

وشارك كين منذ بداية الموسم الحالي في 7 مباريات، وتمكن من تسجيل 13 هدفًا وصناعة 3 آخرين.

