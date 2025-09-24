الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ما حقيقة عودة هاري كين لتوتنهام في يناير المقبل؟

هاري كين
هاري كين

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة تتعلق بمستقبل الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ.

وكان كين قد انضم إلى صفوف الفريق البافاري في صيف 2023، مقابل 100 مليون يورو، قادمًا من صفوف توتنهام.

حقيقة عودة هاري كين إلى توتنهام

وكشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عن مفاجأة حول مستقبل هاري كين وإمكانية عودته إلى الدوري الإنجليزي، حيث قال: “بدأنا نتداول”.


وأضاف فابريزيو، عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس": "تذكروا أن توتنهام لديه الأولوية بإعادة هاري كين في حال قرر مغادرة بايرن ميونخ في عام 2026 أو 2027، وستكون الأولوية للسبيرز، وفي النهاية القرار دائمًا يعود له".

وكان توماس فرانك مدرب توتنهام، قد علق على التقارير التي تحدثت عن احتمالية أن يعود هاري كين للانضمام إلى السبيرز، وقال: "جميع مشجعي توتنهام وأنا أيضًا نتمنى عودة هاري كين".
وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن عقد كين مع بايرن يحتوي على شرط جزائي، يمكن تفعيله عقب نهاية الموسم الحالي، مقابل 56 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن الشرط الوحيد لتفعيل الشرط الجزائي، هو أن يبلغ اللاعب إدارة ناديه بنيته الرحيل، قبل شهر يناير المقبل.

ولم يتوج كين بأي لقب خلال مسيرته، إلا عندما انضم لصفوف بايرن ميونخ، حيث فاز بلقبي الدوري الألماني وكأس السوبر الألماني.

وشارك كين منذ بداية الموسم الحالي في 7 مباريات، وتمكن من تسجيل 13 هدفًا وصناعة 3 آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإنجليزي هاري كين الشرط الجزائي بايرن ميونخ سوق الانتقالات في أوروبا مهاجم بايرن ميونخ مدرب توتنهام

مواد متعلقة

بقيادة شوقي غريب، نجوم أمم أفريقيا 1986 ضيوف مدحت شلبي في مساء الأنوار

تأشيرة أمريكا تثير القلق قبل الأولمبياد وكأس العالم، ترامب يدعو الجماهير للحضور ومخاوف من زيادة الأعباء المالية على المشجعين

تعادل سلبي بين وادي دجلة والبنك الأهلي في الشوط الأول

فودين يقود هجوم مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد في كأس الرابطة الإنجليزية

الأكثر قراءة

بدءا من الجمعة المقبل، غلق المحال والكافيهات وفقا للمواعيد الشتوية

تفاصيل تعدي نجل الفنان أحمد رزق على ابن رجل أعمال في 6 أكتوبر

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وتأخير الساعة

الزمالك بالصدارة، ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثامنة

الدوري المصري، وادي دجلة يتعادل مع البنك الأهلي 1/1 وحالة طرد

45 يومًا داخل مصحة نفسية، قرار المحكمة بشأن المتهم بهتك عرض روناء طفلة الشرقية

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الصحة تكشف ملابسات وفاة صيدلانية بعد نوبتجية 18 ساعة بمستشفى التأمين الصحي بالمنيا

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

6 بيانات مطلوبة عند التبليغ عن الأطفال الجدد وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بصلي طوال اليوم عدا العشاء بسبب العمل فما حكم الشرع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى وهارون عليهما السلام يواجهان السحرة

حكم صيام الأيام البيض من شهر ربيع الآخر وأهم الأحداث الواقعة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads