الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ظهرت الآن، نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية للقبول بالجامعات الحكومية

تنسيق الثانوية الازهرية،
تنسيق الثانوية الازهرية، فيتو

أعلن مكتب التنسيق نتائج تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية للعام الجامعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، حيث تم ترشيح ٣٥٦٨ طالبًا من شعبة العلمي، ٢٢٥٦ طالبًا من شعبة الأدبي.

ويمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة ترشيحاتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

خطوات الاستعلام على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية

وتعلن نتائج الترشيح للطلاب من خلال الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني، ويقوم الطالب باتباع الخطوات الآتية للحصول على النتيجة:

  • يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا.
  • يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.
  • ستظهر أمام الطالب جميع بيانات ترشيحه بالتفصيل، متضمنة اسم الكلية أو المعهد الذي رشح له طبقًا لرغباته والمجموع الاعتباري الحاصل عليه.
  • يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح، والتي تستخدم عند التقدم للكلية أو المعهد لاستكمال إجراءات القبول.
  • تعد بطاقة الترشيح بمثابة إخطار رسمي بالنتيجة، لكنها لا تغني عن تقديم المستندات والأوراق الأصلية المطلوبة عند القيد النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية الأزهرية تنسيق الثانوية الأزهرية موقع التنسيق طلاب الثانوية الازهرية

مواد متعلقة

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية، رابط مباشر

وزير الطيران يبحث مع وفد "HCAA" تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان

وزيرا التعليم العالي وقطاع الأعمال يشهدان حفل تخرج الدفعة 71 بهندسة عين شمس

جمارك مطار شرم الشيخ تحبط محاولة تهريب أقراص الترامادول المخدرة

انطلاق امتحانات القبول بالدراسات العليا في آداب عين شمس

تجارة عين شمس تعقد اجتماعا لتقييم أول أسبوع دراسة

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية للالتحاق بالجامعات الحكومية، الرابط الرسمي

إدراج 73 عالمًا بجامعة عين شمس ضمن قائمة الأفضل على مستوى العالم

الأكثر قراءة

بسبب تسجيل صوتي، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم للنيابة ووقفه عن العمل

تأشيرة الخطيب إلى أمريكا بعد هجوم مدحت شلبي (صورة)

بعد خطابه عن استفزازات الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، علاء مبارك يوجه رسالة إلى ملك الأردن

أول تحرك قضائي من الأهلي ضد مدحت شلبي بعد هجومه على الخطيب

قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراضٍ وعقارات لتطوير الطريق الدولي الساحلي

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

عناق حار بين بدر عبد العاطي وهاكان فيدان يثير الجدل، والنشطاء: رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الخميس بالأسواق

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم (آخر تحديث)

سعر جرام الفضة في مصر اليوم الخميس 25-9-2025 (تحديث لحظي)

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 25-9-2025 بالصاغة

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ»، الشيخ سيد طنطاوي يوضح معجزة تعاقب الأيام

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها ببشرى طيبة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads