ظهرت الآن، نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية للقبول بالجامعات الحكومية

أعلن مكتب التنسيق نتائج تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية للعام الجامعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، حيث تم ترشيح ٣٥٦٨ طالبًا من شعبة العلمي، ٢٢٥٦ طالبًا من شعبة الأدبي.

ويمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة ترشيحاتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

خطوات الاستعلام على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية

وتعلن نتائج الترشيح للطلاب من خلال الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني، ويقوم الطالب باتباع الخطوات الآتية للحصول على النتيجة:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

ستظهر أمام الطالب جميع بيانات ترشيحه بالتفصيل، متضمنة اسم الكلية أو المعهد الذي رشح له طبقًا لرغباته والمجموع الاعتباري الحاصل عليه.

يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح، والتي تستخدم عند التقدم للكلية أو المعهد لاستكمال إجراءات القبول.

تعد بطاقة الترشيح بمثابة إخطار رسمي بالنتيجة، لكنها لا تغني عن تقديم المستندات والأوراق الأصلية المطلوبة عند القيد النهائي.

