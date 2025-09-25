الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الطيران يبحث مع وفد "HCAA" تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان

وزير الطيران المدني،
وزير الطيران المدني، فيتو
ads

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لقاء رسميا مع  جورجيوس ساوناتسوس، محافظ هيئة خدمات الطيران اليوناني (HCAA)، وذلك على هامش مشاركة مصر في فعاليات الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة بمدينة مونتريال الكندية.

وخلال اللقاء، رحّب الدكتور سامح الحفني بالوفد اليوناني، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، خاصة أن التعاون في الطيران المدني يُمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر واليونان.

مشروعات السلامة الجوية والاستدامة

وأشار الحفني إلى حرص وزارة الطيران المدني على تبادل الخبرات وتوسيع مجالات التعاون، خاصة في مشروعات السلامة الجوية والاستدامة والتطور التكنولوجي بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية في صناعة النقل الجوي.

كما أوضح وزير الطيران المدني أن اللقاء يُعد فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول القضايا المطروحة على أجندة الإيكاو، وفي مقدمتها التنسيق المشترك بشأن انتخابات عضوية مجلس المنظمة.

ومن جانبه، أعرب جورجيوس ساوناتسوس عن تقديره لدور مصر المحوري في الطيران المدني إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا تطلع بلاده لتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح البلدين ويدعم النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على دعم الدولتين لبعضهما البعض واستمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين داخل أروقة الإيكاو، والعمل على توسيع أطر التعاون في المشروعات المشتركة لتعزيز الاستدامة والتقدم في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطيران المدني الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني سامح الحفني وزير الطيران مونتريال الكندية وزارة الطيران المدني وزارة الطيران

مواد متعلقة

وزيرا التعليم العالي وقطاع الأعمال يشهدان حفل تخرج الدفعة 71 بهندسة عين شمس

جمارك مطار شرم الشيخ تحبط محاولة تهريب أقراص الترامادول المخدرة

انطلاق امتحانات القبول بالدراسات العليا في آداب عين شمس

تجارة عين شمس تعقد اجتماعا لتقييم أول أسبوع دراسة

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية للالتحاق بالجامعات الحكومية، الرابط الرسمي

إدراج 73 عالمًا بجامعة عين شمس ضمن قائمة الأفضل على مستوى العالم

ظهرت الآن، إعلان نتائج التقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

نادي الطلاب الوافدين يستضيف فعاليات البطولة الرياضية في الألعاب الفردية

الأكثر قراءة

بعد خطابه عن استفزازات الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، علاء مبارك يوجه رسالة إلى ملك الأردن

تسبب مرضًا خطيرًا وسكتة دماغية، تحذير قوي من تناول مشروبات الدايت ببديل السكر «إريثريتول»

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

ظهرت الآن، نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لمسابقة عمال المساجد بـ "الأوقاف"

قمة الأهلي والزمالك، مواعيد الجولة التاسعة من الدوري المصري

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

القوات المسلحة تكثف جهودها على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 25-9-2025 بالصاغة

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الخميس 25-9-2025

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها ببشرى طيبة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads