الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جمارك مطار شرم الشيخ تحبط محاولة تهريب أقراص الترامادول المخدرة

جمارك مطار شرم الشيخ،
جمارك مطار شرم الشيخ، فيتو

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمد يوسف عبد النبي مدير إدارة تفتيش الركاب من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

وأفاد مصدر جمركي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة TUI القادمة من مطار إيندهوفن بهولندا اشتبه مصطفى خيري الفقي مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري ظهرت عليه علامات الارتباك والتوتر، فتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة (X-Ray) بمعرفة عمرو عبد الحميد غزال ومحمد عاصم مكاوي مأموري الفحص ومحمد محمد توفيق مدير إدارة الفحص فتلاحظ وجود أجسام يشتبه في كونها عقاقير طبية.

وبالعرض على عمرو محمد مبروك رئيس القسم المشرف كُلّف مصطفى خيري الفقي بتفتيش حقائب الراكب وخالد محمد عبد النعيم بتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود 12 علبة ترامادول تحتوي على 36 شريطًا بكل شرط عشرة أقراص بإجمالى 360 قرصًا من عقار الترامادول المخدر مخبأة بين طيات ملابسه و٣ أقراص بالتفتيش الذاتي للراكب.

وشارك فى أعمال الضبط وجرد وتحريز المضبوطات لجنة من حسين إبراهيم أكن جمركى وأحمد محمد علي، محمد عادل سلام، محمد أبو المعاطي، وأسامة عباس.

قرر محمد لطفي عامر غزال مدير عام جمارك الفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣ لسنة ٢٠٢٥ بالواقعة، وإحالة الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مطار شرم الشيخ الدولي مطار إيندهوفن الترامادول المخدر أقراص الترامادول المخدر جمارك مطار شرم الشيخ رئيس مصلحة الجمارك قانون مكافحة المخدرات مصلحة الجمارك

مواد متعلقة

انطلاق امتحانات القبول بالدراسات العليا في آداب عين شمس

تجارة عين شمس تعقد اجتماعا لتقييم أول أسبوع دراسة

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية للالتحاق بالجامعات الحكومية، الرابط الرسمي

إدراج 73 عالمًا بجامعة عين شمس ضمن قائمة الأفضل على مستوى العالم

ظهرت الآن، إعلان نتائج التقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

نادي الطلاب الوافدين يستضيف فعاليات البطولة الرياضية في الألعاب الفردية

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة (42) للجمعية العمومية للإيكاو

ميناء القاهرة الجوي يحصد جائزة قيادة المطارات المحورية في الاستدامة

الأكثر قراءة

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

قمة الأهلي والزمالك، مواعيد الجولة التاسعة من الدوري المصري

أخبار مصر: خطر سد النهضة يزحف على السودان ومصر، لحظة وفاة لاعب تنس الطاولة سمير الطنطاوي، وباء ليس له علاج يضرب أمريكا

وزير الدفاع الإيطالي: إرسال سفينة ثانية تابعة للبحرية لمرافقة أسطول المساعدات إلى غزة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 7 أصناف منها الفاصوليا والليمون ومفاجأة عن الطماطم

حصاد 8 جولات بالدوري، المصري يتفوق على الزمالك والأهلي

خدمات

المزيد

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

سعر جرام الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها ببشرى طيبة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads