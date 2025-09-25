جمارك مطار شرم الشيخ تحبط محاولة تهريب أقراص الترامادول المخدرة

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمد يوسف عبد النبي مدير إدارة تفتيش الركاب من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

وأفاد مصدر جمركي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة TUI القادمة من مطار إيندهوفن بهولندا اشتبه مصطفى خيري الفقي مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري ظهرت عليه علامات الارتباك والتوتر، فتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة (X-Ray) بمعرفة عمرو عبد الحميد غزال ومحمد عاصم مكاوي مأموري الفحص ومحمد محمد توفيق مدير إدارة الفحص فتلاحظ وجود أجسام يشتبه في كونها عقاقير طبية.

وبالعرض على عمرو محمد مبروك رئيس القسم المشرف كُلّف مصطفى خيري الفقي بتفتيش حقائب الراكب وخالد محمد عبد النعيم بتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود 12 علبة ترامادول تحتوي على 36 شريطًا بكل شرط عشرة أقراص بإجمالى 360 قرصًا من عقار الترامادول المخدر مخبأة بين طيات ملابسه و٣ أقراص بالتفتيش الذاتي للراكب.

وشارك فى أعمال الضبط وجرد وتحريز المضبوطات لجنة من حسين إبراهيم أكن جمركى وأحمد محمد علي، محمد عادل سلام، محمد أبو المعاطي، وأسامة عباس.

قرر محمد لطفي عامر غزال مدير عام جمارك الفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣ لسنة ٢٠٢٥ بالواقعة، وإحالة الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

