وزيرا التعليم العالي وقطاع الأعمال يشهدان حفل تخرج الدفعة 71 بهندسة عين شمس

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، فعاليات حفل تخرج الدفعة (71) لطلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وذلك بحضور الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمرو شعت عميد الكلية، والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، إلى جانب نواب رئيس الجامعة، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الطلاب.

وأكد الدكتور أيمن عاشور سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية المتميزة، موجهًا التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم الذين كان لهم الدور الأكبر في دعم أبنائهم حتى بلوغ هذه المرحلة المهمة، معربًا عن فخره بانتمائه لكلية الهندسة بجامعة عين شمس، داعيًا الخريجين إلى الاعتزاز بهذا الصرح العريق الذي قدم لمصر والوطن العربي العديد من الشخصيات البارزة التي شغلت مناصب وزارية، وأسهمت في مسيرة التنمية، موضحًا أن الكلية خرجت 22 مهندسًا تقلدوا منصب وزير، واثنين من رؤساء الوزراء، إلى جانب نماذج ناجحة مثل المهندس هاني عازر، مشيرًا إلى الفترة التي تولى خلالها عمادة الكلية، والتي يعتز بها، حيث شهدت وضع مسودة الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إعلانها عام 2023.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ترتكز على سبعة محاور رئيسة تشمل (التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، ريادة الأعمال والابتكار)، مؤكدًا أن كلية الهندسة بجامعة عين شمس نجحت في تفعيل هذه المبادئ من خلال شراكات دولية مع جامعات في ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا، والمشاركة في المشروعات القومية الكبرى، كما دعا الخريجين إلى مواصلة تنمية مهاراتهم ومواكبة التطورات الحديثة، موضحًا أن سوق العمل لم يعد يعتمد على الشهادة الجامعية فقط، بل على القدرة المستمرة على التعلم والتطوير.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، اعتزازه بالمشاركة في هذه المناسبة التي تمثل مرحلة هامة في حياة الخريجين، وبداية لمسيرتهم العملية، مهنئًا إياهم ومؤكدًا فخره بانتمائه إلى الكلية التي كانت نقطة انطلاق لمسيرته المهنية، حيث تعلم بين أروقتها مبادئ الهندسة وقيم الالتزام والعمل الجاد التي أسهمت في تشكيل شخصيته، وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالعلم والمعرفة والصناعة باعتبارها ركائز أساسية لبناء الوطن الحديث، موضحًا أن هناك تكاملًا في الجهود بين وزارتي قطاع الأعمال العام والتعليم العالي والبحث العلمي لدعم المنظومة التعليمية وتنمية المهارات وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

ووجه وزير قطاع الأعمال العام حديثه للخريجين مؤكدًا أن انضمامهم إلى صفوف المهندسين المصريين يأتي في وقت تشهد فيه الدولة مرحلة فارقة من التطوير والبناء والتنمية، مشددًا على أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو المستقبل من خلال النهوض بالصناعة الوطنية وتوسيع آفاق الاستثمار والإنتاج والتحول الرقمي والتطور الصناعي، مؤكدًا أن المهندس المصري يقف في قلب هذه المسيرة بما يتميز به من مهارة وأمانة وابتكار، واختتم كلمته بدعوة الخريجين إلى أن يكونوا نموذجًا مشرفًا للمهندس المصري المتكامل علمًا وأخلاقًا وإخلاصًا في العمل، وموجهًا الشكر والتقدير لأساتذة الكلية وأولياء الأمور على ما قدموه من دعم وجهد حتى وصول الطلاب إلى هذه المرحلة المتميزة.

وأشار الدكتور محمد ضياء زين العابدين إلى سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة التي تجسد مكانة كلية الهندسة كمنارة للعلم والتميز، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل محطة فارقة في حياة الخريجين، تتويجًا لسنوات من الجد والاجتهاد، وبداية لمسيرة جديدة من العطاء في خدمة الوطن، موضحًا أن ما اكتسبه الخريجون من علم ومعرفة داخل هذا الصرح العريق سيكون زادًا لمستقبل واعد، وبوصلة تقودهم نحو الإبداع والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع، وأوصى الخريجين بالتمسك بالقيم الأخلاقية والمهنية، وأن يكونوا خير سفراء لجامعتهم، موجهًا خالص التهنئة لهم ولأسرهم، ومتمنيًا لهم مستقبلًا مشرقًا حافلا بالنجاح والتوفيق.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو شعت أن هذه الاحتفالية تمثل ثمرة جهد وبداية مرحلة جديدة في حياة الخريجين، مشيرًا إلى أنهم يمثلون رسالة أمل لمستقبل مصر، وأن هذا اليوم هو انطلاقة حقيقية لمسيرتهم المهنية التي ستسهم في دفع عجلة التنمية، موضحًا أن خريجي كلية الهندسة بجامعة عين شمس لهم دور بارز في تشكيل حاضر الوطن ومستقبله، ولديهم القدرة على العمل بكفاءة في مختلف المجالات، مشددًا على أن أمانة العلم تفرض على الخريجين توظيف معارفهم في خدمة وطنهم، لافتًا إلى أهمية الأنشطة الثقافية التي تنفذها الكلية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب، وتعزيز روح الإبداع والانفتاح على آفاق أوسع للتعبير عن الذات، بما يسهم في تكوين شخصية متكاملة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

ومن جانبه، أكد المهندس طارق النبراوي أن كلية الهندسة بجامعة عين شمس تعد من أفضل الكليات على مستوى مصر والوطن العربي، لما تمتلكه من إمكانيات علمية وبحثية متميزة، مشيرًا إلى اعتزازه بخريجيها الذين يتمتعون بمستوى رفيع، ويفتخر برموزها الذين يسهمون في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.

وفي ختام الحفل، تم تكريم أوائل البرامج التخصصية والطلاب المتميزين تقديرًا لتفوقهم وجهودهم خلال سنوات الدراسة.

