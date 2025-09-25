الخميس 25 سبتمبر 2025
أخبار مصر

انطلاق امتحانات القبول بالدراسات العليا في آداب عين شمس

انطلاق امتحانات القبول
انطلاق امتحانات القبول بالدراسات العليا في آداب عين شمس

انطلقت  امتحانات القبول للدراسات العليا بكلية الآداب – جامعة عين شمس، وذلك بعد انتهاء فترة التقديم التي امتدت من 1 أغسطس حتى 30 أغسطس 2025. وشهدت الكلية إقبالًا ملحوظًا هذا العام، حيث تقدم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا نحو 600 طالب وطالبة في 13 قسمًا أكاديميًا، تعمل جميعها بنظام الساعات المعتمدة.

وشملت الأقسام التي أُجريت بها امتحانات القبول: قسم علم النفس، قسم التاريخ، قسم اللغة الإنجليزية، قسم اللغة العربية، قسم الدراما والنقد المسرحي، قسم الجغرافيا، قسم الحضارة الأوروبية، قسم الإرشاد السياحي، وقسم الاجتماع، إلى جانب أقسام أخرى تسعى الكلية من خلالها إلى تعزيز التخصصات البحثية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية.


ويأتي هذا في إطار حرص الكلية على دعم البحث العلمي وتوفير فرص متقدمة للتخصص الأكاديمي في مختلف المجالات.
 

وأعلنت كلية الآداب – جامعة عين شمس، هذا العام عن افتتاح دبلومة "الدراسات الإسرائيلية المعاصرة"، لتكون إضافة نوعية إلى برامجها المتنوعة، وتُعد خطوة مهمة لفهم المتغيرات الإقليمية من منظور أكاديمي وتحليلي.


وتأتي هذه الخطوة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب، وبإشراف الدكتور حاتم ربيع، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.


وأكدت الدكتورة حنان كامل، عميدة الكلية، حرصها على المتابعة المستمرة لسير العملية التنظيمية للامتحانات، وتوفير كافة الإمكانات البشرية واللوجستية اللازمة، بما يضمن تنفيذ الامتحانات في أجواء منظمة تتيح تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.


وفي هذا السياق، صرّح الدكتور حاتم ربيع بأن "إطلاق امتحانات القبول للدراسات العليا يعكس التزام الكلية بتطوير منظومة الدراسات العليا وفقًا لأحدث المعايير الأكاديمية، ويؤكد على دور الكلية في إعداد كوادر بحثية متخصصة قادرة على الإسهام في معالجة القضايا المجتمعية برؤية علمية متقدمة."


وأضاف أن الكلية حرصت على توفير بيئة تنظيمية ولوجستية داعمة خلال فترة الامتحانات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. 


جدير بالذكر أن نتائج امتحانات القبول سيتم إعلانها في أقرب وقت، تمهيدًا لبدء الدراسة وفق الجدول الزمني المحدد، وسط استعدادات مكثفة لضمان بيئة تعليمية متميزة للدارسين.

