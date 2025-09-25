الخميس 25 سبتمبر 2025
أخبار مصر

تجارة عين شمس تعقد اجتماعا لتقييم أول أسبوع دراسة

جامعة عين شمس، فيتو
ترأس الدكتور فريد محرم الجارحي - عميد كلية التجارة بـ جامعة عين شمس - اجتماعًا مهمًّا بحضور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومنسقي البرامج الدراسية المختلفة بالكلية، وذلك للاطلاع على سير العملية التعليمية خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الجديد 2025/ 2026.


وناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية هي:
• تقارير المنسقين حول سير الدراسة في برامجهم الأكاديمية.
• آليات متابعة انتظام الحضور للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
• تذليل أي عقبات قد تواجه سير العملية التعليمية.
• استعدادات القاعات والمعامل لاستقبال الفصل الدراسي.
• التأكيد على دور المنسقين كحلقة وصل فعالة بين الطلاب وإدارة الكلية.
• تمكين المنسقين من اتخاذ القرارات المناسبة لحل المشكلات اليومية.
• وضع آليات واضحة للتعامل مع الصعوبات التي تواجه الطلاب.
• أهمية التدخل المبكر لمعالجة أي معوقات أكاديمية أو إدارية.
• وضع آلية واضحة للتعامل مع حالات الاعتذارات (المفاجئة) عن التدريس في يوم المحاضرة، مع تحديد بدائل فورية لتغطية المحاضرات، وتقييم الأسباب المتكررة للاعتذارات إن وجد.
• وضع ضوابط صارمة لاعتذارات القائمين بالتدريس بعد اعتماد الجداول الدراسية، ودراسة تأثير هذه الاعتذارات على الخطة الدراسية، وتحديد عقوبات تنظيمية للاعتذارات بدون مبرر مقبول.
• التصدي لظاهرة اعتذارات القائمين بالتدريس في برنامج أكاديمي دون الآخر، والتي قد تؤثر على تكافؤ الفرص التعليمية بين الطلاب.


يأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الكلية لتحسين جودة الخدمات الطلابية وتعزيز التواصل الفعال بين الطلاب والإدارة، وخطة الكلية الشاملة لتحسين نظام التعليم وضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي، والمتابعة الميدانية المستمرة، والاهتمام بالجوانب التنفيذية للعملية التعليمية، والتأكد من تحقيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية.

