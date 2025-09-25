الخميس 25 سبتمبر 2025
أخبار مصر

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية للالتحاق بالجامعات الحكومية، الرابط الرسمي

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

أغلق مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أمس الأربعاء، باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية.

 

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية للالتحاق بالجامعات 

ويبحث طلاب الثانوية الأزهرية عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الالتحاق بالجامعات الحكومية، ويمكن للطلاب الدخول لموقع التنسيق الإلكتروني والحصولعلى النتيجة من هنــــــــــــــا، باستخدام رقم الجلوس.

وأعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن الموعد النهائي لتسجيل رغبات تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025 هو امس الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025، مؤكدًا أنه لن يُسمح لأي طالب بتعديل رغباته بعد هذا الموعد الحاسم.

 

ويأتي ذلك في إطار تنظيم عملية التنسيق التي تهدف إلى توفير بيئة عادلة للطلاب لاستكمال تسجيل رغباتهم في الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي.

