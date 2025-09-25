القوات المسلحة تكثف جهودها على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة

وجهت قوات حرس الحدود عددا من الضربات القاصمة ضد العناصر الإجرامية والخارجة عن القانون والمهربين على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى تأمين الحدود البرية والساحلية للدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومى المصرى.

أسفرت جهود قوات حرس الحدود خلال الفترة الماضية عن ضبط (147) قطعة سلاح و(51) خزنة و(2031) طلقة مختلفة الأعيرة، كما تم ضبط (12,6) طن من المواد المخدرة و(191900) قرص مخدر و(118,5) فدان من الزراعات المخدرة.

كما قامت قوات حرس الحدود بضبط (355) عربة مختلفة الأنواع و( 5 ) دراجات بخارية و(3) عائمات، بالإضافة إلى ضبط ( 566 ) هاتفًا محمولًا بمشتملاته وكميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، كما تمكنت من إحباط العديد من محاولات التنقيب العشوائى عن خام الذهب حيث تم ضبط ( 44 ) طن من الأحجار التى تحتوى على خام الذهب و(105) ماكينات توليد كهرباء و(50) جهاز هيلتى و(25) جهاز كشف عن المعادن و(28) طن من الوقود.

مضبوطات بـ مليار و164 مليون جنيه بدون الزراعات المخدرة

وفى سياق متصل نجح عدد من الوحدات البحرية فى التصدى لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة بنطاق الأسطول الجنوبى , من خلال اكتشاف وضبط عدد (1) فلوكة على متنها (7792) فرشًا من مخدر الحشيش و(17) لفافة من مخدر الهيدرو، وبلغت قيمة كافة المضبوطات ما يقرب من مليار و(164) مليون جنيه بدون الذراعات المخدرة، وقد تم إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

