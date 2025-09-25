الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القوات المسلحة تكثف جهودها على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

وجهت قوات حرس الحدود عددا من الضربات القاصمة ضد العناصر الإجرامية والخارجة عن القانون والمهربين على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى تأمين الحدود البرية والساحلية للدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومى المصرى.

أسفرت جهود قوات حرس الحدود خلال الفترة الماضية عن ضبط (147) قطعة سلاح و(51) خزنة و(2031) طلقة مختلفة الأعيرة، كما تم ضبط (12,6) طن من المواد المخدرة و(191900) قرص مخدر و(118,5) فدان من الزراعات المخدرة.

 

كما قامت قوات حرس الحدود بضبط (355) عربة مختلفة الأنواع و( 5 ) دراجات بخارية و(3) عائمات، بالإضافة إلى ضبط ( 566 ) هاتفًا محمولًا بمشتملاته وكميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، كما تمكنت من إحباط العديد من محاولات التنقيب العشوائى عن خام الذهب حيث تم ضبط ( 44 ) طن من الأحجار التى تحتوى على خام الذهب و(105) ماكينات توليد كهرباء و(50) جهاز هيلتى و(25) جهاز كشف عن المعادن و(28) طن من الوقود.

 

مضبوطات بـ مليار و164 مليون جنيه بدون الزراعات المخدرة

 

وفى سياق متصل نجح عدد من الوحدات البحرية فى التصدى لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة بنطاق الأسطول الجنوبى , من خلال اكتشاف وضبط عدد (1) فلوكة على متنها (7792) فرشًا من مخدر الحشيش و(17) لفافة من مخدر الهيدرو، وبلغت قيمة كافة المضبوطات ما يقرب من مليار و(164) مليون جنيه بدون الذراعات المخدرة، وقد تم إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنقيب العشوائي الرسوم الجمركية الحدود البرية العناصر الاجرامية الأمن القومي الاتجاهات الاستراتيجية للدولة الإتجاهات الإستراتيجية دراجات بخارية تأمين الحدود أمن القومى المصرى المواد المخدرة

الأكثر قراءة

بعد خطابه عن استفزازات الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، علاء مبارك يوجه رسالة إلى ملك الأردن

ظهرت الآن، نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لمسابقة عمال المساجد بـ "الأوقاف"

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

تسبب مرضًا خطيرًا وسكتة دماغية، تحذير قوي من تناول مشروبات الدايت ببديل السكر «إريثريتول»

قمة الأهلي والزمالك، مواعيد الجولة التاسعة من الدوري المصري

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

4.8 ملايين يورو على الطاولة، الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب عالمي

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 25-9-2025 بالصاغة

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الخميس 25-9-2025

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها ببشرى طيبة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads