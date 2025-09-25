كان وكان وكان!

احترت في ذلك الحب المتشعب لكل أنواع الفنون.. ذكرتني تلك الجداريات المنحوتة للفنان محمود مختار بحبي لحصة الرسم كما كنا نسميها في مدارسنا المصرية، ولو أنها كانت أكثر من مجرد حصة للرسم والتلوين..

كانت حصص الرسم في كل مدرسة التحقت بها وربما كنت محظوظة بذلك، تمتد من مجرد حصة رسم تقليدية، فكنا نتعلم فنونا متنوعة، ما بين الطباعة والخزف والحرق علي الجلود والرسم علي الزجاج مرورا بالنحت على جداريات الجبس المصبوب بين إطار خشبي نصنعه بأيدينا..

أحببت تلك الحصص وكانت دعواتي أنا وزميلاتي ممن يشتركن معي في حبهن للفنون؛ أن تلغي حصة أو أن يغيب مدرس لنقضي وقتنا المفضل في حجرة الرسم، والتي كانت غالبا حجرة مهجورة بأسفل المبني..

أذكر في مدرستي الثانوية، التي كانت بالأصل قصرا لإحدى الأميرات، حجرة الرسم قديما كانت مكانا واسعا تملؤه الطاولات الخشبية العتيقة الممتدة بامتداد الغرفة الواسعة جدا، تلك الحجرة كانت بالأصل مشرحة القصر كما تناقلت الأخبار لنا وقتها!

ورغم رهبتنا من الجو العام للمكان إلا إننا كنا نتنفس الفن عشقا ونبادر دائما في الإشتراك بكل عمل فني، مدرستي كانت حكومية، تقضي بها طالبات التربية الفنية فترة العملي الخاصة بهن، فياله من تنوع لمشاريع متعددة شاركنا بها..

النحت علي الجبس من ألطف ما قمت به، أداة النحت بين أصابعي ألتمس سطح المنحوت المطبوع عليه الرسمة المنتقاة، بين بارز وغائر تظهر تحفة من الجمال، كنت أشعر أنني فنان مصري قديم بعث ليجدد التاريخ!



أذكر أيضا حصة الموسيقى والنشاط الإذاعي وكيف كان هناك اهتماما حقيقيا بذلك النشاط، فكل حفلة تسجل تلفزيونيا، وكيف كانت مديرة المدرسة تتفقد هندام الطالبات قبل الوقوف النهائي علي المسرح، كأنها أم لكل طالبة تعتني بمظهرها، كانت تزرع بنا الثقة وترويها بتشجيعها لنا.



أما المسرح المدرسي فكان متنفسا وملاذا لتفريغ الطاقات، به نعيش شخصيات تمنينا لو عشناها، ونتخلص من صفات ونضيف خبرات، كان ومازال المسرح المدرسي أحد الأدوات الفعالة للعلاج وتعديل السلوك من خلال الفن، خصوصا في تلك المرحلة.



بين الكتابة والموسيقى والمسرح والفنون، تتأرجح روح الفنان وتتسابق الأنواع لتتخطف منه شغفا وعشقا لها، فتكون إلهاما له وسلما وسلاما لروحه لتجاوز محبطات الحياة!

