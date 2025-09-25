تسبب مرضًا خطيرًا وسكتة دماغية، تحذير قوي من تناول مشروبات الدايت ببديل السكر «إريثريتول»

مشروبات الدايت، تحذير قوي أطلقه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من مشروبات "الدايت"، الرجيم، التي تحتوي على بديل السكر الـ "الإريثريتول"، مؤكدًا أن هذا النوع يتسبب في تلف الأوعية الدموية، وهو مرض يؤدي لمضاعفات خطيرة للإنسان.

التحذير من مشروبات الدايت ببديل سكر "إريثريتول"

وقال الدكتور جمال شعبان عن مشروبات الرجيم التي تستخدم بديل السكر "إريثريتول": "مشروبات الدايت التي تحتوي على بديل السكر Erythritol قد تحدث التلف في الأوعية الدموية Endothelium، وتؤدي إلى خلل في أكسيد النيتريك Nitric Oxide، وإنتاج Oxygen Free Radicals شقائق الأكسحين الحرة، التي تؤدي إلى إصابات القلب والشرايين المخية".

ونصح الدكتور جمال شعبان بالتقليل من تناول مشروبات "الدايت" أو المشروبات الصناعية، التي يعتقد البعض أنها تساعد الأشخاص الذين يتبعون "رجيم" خاص، حيث قال: "يا ريت نقلل من المشروبات الصناعية بقدر الإمكان".

مشروبات الدايت تسبب مرضا خطيرا وسكتات دماغية

جدير بالذكر أن تلف الأوعية الدموية هو مرض خطير يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على الإنسان، مثل السكتات الدماغية، النوبات القلبية، تلف الأعضاء الحيوية، تقرحات في الأطراف، وقد يتطلب في حالات شديدة البتر. تختلف خطورة الحالة حسب نوع ومدى تلف الأوعية الدموية، وتعتمد على وجود الأعراض الشديدة التي تؤثر على تدفق الدم".

أما مادة "الإريثريتول" فتعتبر بديل سكر طبيعي خالي من السعرات الحرارية، ويستخدمها البعض في الأطعمة والمشروبات، التي يتم إنتاجها بغرض الحمية الغذائية "الرجيم".

وتشير الدراسات أن فوائد مادة "الإريثريتول" تتمثل في عدم رفع سكر الدم، حماية الأسنان، وملاءمته للحميات منخفضة الكربوهيدرات. في حين أكدت بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين استهلاك "الإريثريتول"، على المدى الطويل، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وتخثر الدم.

الإريثريتول كحول سكري يسبب مخاطر النوبات القلبية وتخثر الدم

وتوضح الدراسات أن "الإريثريتول" هو كحول سكري، ويوجد طبيعيًا في بعض الفواكه والأطعمة المخمرة، ويتم إنتاجه عادةً من نشا الذرة، وهم أكثر حلاوة من السكر بنسبة من 70 أى 80%، ويستخدم في تحلية الأطعمة والمشروبات منخفضة السعرات.

وحذرت بعض الدراسات من مخاطر محتملة لاستخدام سكر "الإريثريتول"، حيث يسبب الإفراط في تناوله آثارًا جانبية مثل الانتفاخ، الغازات، وآلام المعدة، وربطت بعض الأبحاث الحديثة بين استهلاك الإريثريتول على المدى الطويل وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وتخثر الدم.

ولا يزال العالم يقدم أبحاث ودراسات، لفهم آثار طويلة المدى للإريثريتول بشكل كامل، ولم يتم تحديد مدخل مقبول يوميًا لاستخدام الإريثريتول، في الوقت الذي تعتبره هيئة الأدوية والغذاء الأمريكية (FDA) أنه أمنًا تمامًا للاستخدام، مع التوصية بالاعتدال وتجنب الكميات الكبيرة.

