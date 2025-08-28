ماذا بعد المهرجان؟!

مصر تزخر بالعديد من المهرجانات المسرحية المتنوعة التي تهدف لإثراء حركة الفن والثقافة، حيث يقام سنويا العشرات منها، ومن أبرز تلك المهرجانات، المهرجان القومي للمسرح، ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ومهرجان المونودراما، ومهرجانات الطفل، مثل مهرجان القاهرة لمسرح العرائس، وغيرهم.



ويشارك كل عام المئات من الفرق ما بين المحترفين والهواة، مما يثمر عن تفجير طاقات إبداعية وإكتشاف لمواهب فريدة سواء في التمثيل أو الكتابة أو الإخراج المسرحي مرورا بفنون الحركة والديكور والأزياء والسينوغرافيا..

وفي طقوس تنافسية يتم الإعلان أخيرا عن جوائز الفائزين، بحضور لجان المشاهدات المختارة بعناية من كبار الفنانين والمختصين في كل فرع من فروع المسرح، ولكن ماذا عن باقي العروض غير الفائزة؟! أليس من العدل أن تحظى ببعض الملاحظات والتوصيات بشأن تقييم الأداء لتطويره والوقوف علي نقاط القوة أو الضعف لاستدراكها فيما بعد!



نحتاج لرؤية شاملة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من تلك المهرجانات، لتنتقل من مجرد مسابقة للإعلان عن أفضل عرض بمحتوياته، إلى ورشة تدريبية كبيرة يتعلم منها كل من اشترك فيها، فكل عرض يخرج بتقيم خاص به يُستفاد منه ويتعلم ويخرج بخبرة محققة.



لن يأخذ ذلك مجهودا إضافيا من لجان المشاهدة سوى تدوين ملاحظاتهم الفورية وتحويلها لتقارير ترسل لكل فرقة بعد إعلان نتائج المهرجان النهائية.

إن حركة المسرح في مصر تسمو إلى رفع الذوق العام وتوجيه طاقات الشباب واستغلال إمكاناتهم في اتجاه مفيد بعيدا عن إنحدارات السوشيال ميديا، فلابد من الإهتمام بهم وتشجيعهم وحتى يظل الأمل متجددا لديهم، فبتلك اللفتة سيشعرون بتثمين جهودهم ويستمرون في الإبداع بلا حدود.

