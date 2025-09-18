الخميس 18 سبتمبر 2025
إيزيس تتبنى المسرح النسوي

لم تغفل الحركة الثقافية المسرحية في مصر تسليط الضوء علي قضايا المرأة، ومناقشتها، والمساهمة في حلها، فالفن لم يقتصر علي إمتاع العقول وتهذيب الأرواح فحسب ولكن يمتد تأثيره للمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات المجتمعية، من خلال طرحها وبحثها.

ويعتبر مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة من المهرجانات المسرحية المعنية بذلك الشأن، حيث إنه يهتم بمسار الفنون المجتمعية وإلقاء الضوء على المسرح المجتمعي بمناقشته قضايا وأطروحات تخص المرأة. والذي ستقام دورته الثالثة من الفترة 25 سبتمبر إلى 2 أكتوبر من هذا العام.

يرأس المهرجان الفنانة عبير لطفي ويتولى إدارته كل من الكاتبة عبير علي والناقدة رشا عبد المنعم، وعضو مجلس الأمناء الفنان فتحي عبد الوهاب، والذي من المقرر تقديمه لماستر كلاس بإحدى ورش المهرجان المتنوعة، تحمل الدورة هذا العام اسم الفنانة القديرة سميحة أيوب تقديرا لمسيرتها الفنية، ويشارك في هذه الدورة 7 عروض مصرية، و4 عروض أجنبية لثلاث دول هي اليابان، إيطاليا، وأسبانيا والتي تشارك بعرضين.

لم يقتصر مهرجان إيزيس على مسابقة العروض المسرحية فقط، ولكنه اهتم بالكتابة المسرحية أيضا، فكما صرحت عبير لطفي رئيس المهرجان أنه تقدم لتلك المسابقة أكثر من ثمانين عملا سيتم تصفيتها لثلاث جوائز، وكما أعلن الكاتب والناشر حسين عثمان صاحب دار نشر ريشة أن الدار ستتولى نشر الأعمال الفائزة مع إمكانية ترجمتها لعدة لغات مختلفة.

ومن اللافت في هذه الدورة أنها تهتم ببرنامج نقل الخبرة في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستعانة بالخبراء في هذا المجال لتحديد استراتيجية استخدامه في الصناعة المسرحية، من خلال عدة ندوات.

جائزة مهرجان إيزيس للكتابة المسرحية تحمل هذا العام اسم الكاتبة الكبيرة الراحلة فتحية العسال رئيس جمعية الكاتبات المصريات وأمين عام اتحاد النساء التقدمي، تكريما لإسهاماتها الأدبية.

الجريمة والعقاب يحصل على جائزة التحكيم الخاصة بـ"التجريبي"

من جدران المعبد إلى ساحة المسرح.. حورس ينتصر

تأتي فعاليات هذا المهرجان تحت رعاية كل من وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع عدة مؤسسات، منها مؤسسة نواة وفريق ذات ومصر الخير وصندوق الأمم المتحدة، ليظل المسرح نافذة للإبداع وأبا للفنون وملهما للأجيال على مر العصور، يترجم الواقع ويرسم طرقا للخلاص.

