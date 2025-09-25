الخميس 25 سبتمبر 2025
رئيس الشراء الموحد يبحث مع شركة صينية توطين صناعة حضانات الأطفال

د.هشام ابو ستيت
د.هشام ابو ستيت

استقبل الدكتور هشام ستيت وفدًا من شركة DAVID الصينية، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الحضانات وأجهزة رعاية الأطفال وغيرها من الأجهزة الاستراتيجية. 

وتعمل الشركة في السوق المصري منذ أكثر من 30 عامًا، حيث نجحت في ترسيخ حضورها عبر منتجاتها المعروفة بجودتها واعتمادها.

السوق المصري سوق كبير وواعد

وأعلنت الشركة خلال اللقاء عن عزمها زيادة استثماراتها في مصر عبر توطين تصنيع منتجاتها محليًا، إيمانا منها بأن السوق المصري سوق كبير وواعد، وأن اختيار مصر كمركزا للتصنيع خطوة استراتيجية صحيحة، في ظل ما تقدمه الدولة من دعم وتشجيع للمصنعين.

عين الجمل، الكمية المناسبة لتناوله يوميا للحفاظ على الصحة

تعاون الصحة والأزهر للتوعوية بالتبرع بالدم في بني سويف

وأكد الدكتور هشام ستيت على دعمه الكامل للشركة في خطتها لتوطين منتجاتها داخل مصر، مشددًا على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الصناعة الوطنية وتوفير أحدث الأجهزة الطبية التي تخدم قطاع رعاية الأطفال.

