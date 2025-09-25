رئيس الشراء الموحد يبحث مع شركة صينية توطين صناعة حضانات الأطفال

استقبل الدكتور هشام ستيت وفدًا من شركة DAVID الصينية، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الحضانات وأجهزة رعاية الأطفال وغيرها من الأجهزة الاستراتيجية.

وتعمل الشركة في السوق المصري منذ أكثر من 30 عامًا، حيث نجحت في ترسيخ حضورها عبر منتجاتها المعروفة بجودتها واعتمادها.

السوق المصري سوق كبير وواعد

وأعلنت الشركة خلال اللقاء عن عزمها زيادة استثماراتها في مصر عبر توطين تصنيع منتجاتها محليًا، إيمانا منها بأن السوق المصري سوق كبير وواعد، وأن اختيار مصر كمركزا للتصنيع خطوة استراتيجية صحيحة، في ظل ما تقدمه الدولة من دعم وتشجيع للمصنعين.

وأكد الدكتور هشام ستيت على دعمه الكامل للشركة في خطتها لتوطين منتجاتها داخل مصر، مشددًا على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الصناعة الوطنية وتوفير أحدث الأجهزة الطبية التي تخدم قطاع رعاية الأطفال.

