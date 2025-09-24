الأربعاء 24 سبتمبر 2025
أخبار مصر

وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية

د. خالد عبد الغفار،
د. خالد عبد الغفار،

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، اجتماعًا هامًا لمتابعة توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية في مخازن الوزارة.

وحضر الاجتماع الدكتور هشام أبو ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وممثلي شركات الأدوية والمستلزمات الطبية. 

تناول مراجعة المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مراجعة المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية في المخازن المركزية والفرعية التابعة للوزارة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية التنسيق المستمر مع الشركات الموردة لضمان الاستخدام الأمثل للمخزون، بما في ذلك إعادة توزيع الرواكد الطبية وتعظيم الاستفادة منها. 

وأشار المتحدث الرسمي إلى توجيهات الوزير بتكثيف إجراءات استلام وفحص شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية الواردة، مع تسريع عمليات التوزيع على المستشفيات والوحدات الصحية في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن توافر الأدوية والمستلزمات للمواطنين بشكل مستدام.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار ضرورة تعزيز إدارة سلاسل الإمداد الطبي من خلال تنفيذ خطط متابعة دورية للمخازن، وتطوير أنظمة التتبع الإلكتروني لضمان جودة وأمان الأدوية كما شدد على أهمية تعزيز الرقابة على شحنات الأدوية والمستلزمات، والتعاون المستمر مع الشركات الموردة لتحسين الكفاءة التشغيلية وضمان تقديم خدمات صحية متميزة.

وزير الصحة يتابع آليات تسوية مديونيات منظومة الشراء الموحد

بعد تصريحات ترامب، وزارة الصحة تحسم الجدل حول خطورة الباراسيتامول أثناء الحمل

وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بتوفير منظومة صحية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، مع ضمان إدارة فعالة وشفافة للموارد الطبية، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية في مصر.

