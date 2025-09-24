الجمعية المصرية للتوحد: تصريحات ترامب عن الباراسيتامول مضللة

انتقدت الجمعية المصرية للأوتيزم “ مرض التوحد” التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ربط فيها استخدام الباراسيتامول باضطراب طيف التوحد، معتبرة أنها "ليست مضللة فحسب، بل قاسية أيضا، لأنها تستغل مشاعر العائلات وتقدّم لهم معلومات غير دقيقة تزرع آمالًا زائفة".

التوحد وصف لأول مرة بشكل رسمي عام 1942

وأوضحت: "التوحد وصف لأول مرة بشكل رسمي عام 1942، أي قبل تطوير اللقاحات بسنوات، وهذا وحده كاف لتفنيد الادعاءات التي تربطه باللقاحات".

وأكدت أن التفسير الأكثر ترجيحًا هو وجود استعداد وراثي يتفاعل مع مثيرات بيئية متعددة، مثل التلوث والسموم والهرمونات في الغذاء، مشددة على أن هذه عوامل محفزة وليست مسببة للمرض.

وانتقدت الجمعية اختزال قضية التوحد في "علاج دوائي واحد"، مبينة أن هذا النهج يهمش عقودا من الأبحاث التي أثبتت فعالية التدخلات السلوكية الممنهجة، مثل تحليل السلوك التطبيقي، في تطوير مهارات الأطفال.

وأكدت أن غياب إشراك المتخصصين في صياغة مثل هذه التصريحات أمر "غير مقبول"، مضيفة: "العائلات تستحق الوضوح والدقة والإرشاد من خبراء حقيقيين، لا وعودًا سياسية تربك المواطنين ".

كانت أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول خطورة تناول الحوامل لدواء "تايلينول" والاسم التجاري للباراسيتامول الأسيتامينوفين في الولايات المتحدة، جدلا واسعا وموجة من القلق بين النساء الحوامل حول العالم.

