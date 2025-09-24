الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الصحة تكشف ملابسات وفاة صيدلانية بعد نوبتجية 18 ساعة بمستشفى التأمين الصحي بالمنيا

هند عاطف
هند عاطف
أثار خبر وفاة صيدلانية أثناء تأدية عملها في مستشفى التأمين الصحي بالمنيا جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تردد أنها قضت نوبتجية استمرت 18 ساعة متواصلة، وأنها عملت لأكثر من ثلاثة أيام دون توفير وسائل راحة كافية. 

 

وفاة الصيدلانية هند عاطف 

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، أن الوزارة حرصت على توضيح الحقائق للرأي العام بكل شفافية.

وأوضح عبد الغفار أن الصيدلانية – رحمها الله – كانت تعمل بنظام حضور أسبوعي يشمل ثلاثة أيام من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ويومًا واحدًا بنظام النوبتجية يمتد من الثانية ظهرًا حتى الثامنة صباحًا، وفق نظام الساعات المرنة المعمول به.


وأشار إلى أنه في يوم السبت 20 سبتمبر 2025، تم تكليفها بأداء النوبتجية بدلًا من يوم الإثنين نظرًا لغياب الصيدلي المكلف، وقد تم إخطارها بالتغيير ووافقت عليه، وحضرت في الموعد المحدد، وسجلت حضورها رسميًا، وأدت مهامها بصيدلية الطوارئ بشكل منتظم.

 

تفاصيل الحالة الصحية

في تمام الساعة الثالثة فجرًا، شعرت الصيدلانية بصداع شديد، علمًا بأنها كانت تعاني من ارتفاع مزمن بضغط الدم. وعلى الفور، توجهت إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، حيث أظهرت الأشعة المقطعية وجود نزيف في جذع المخ، وتم تشخيص حالتها بارتفاع ضغط دم غير مستجيب للعلاج.


تم نقلها على وجه السرعة إلى وحدة الرعاية المركزة، وبعد استشارة أخصائي المخ والأعصاب، تقرر في البداية الاكتفاء بالمتابعة الدقيقة دون تدخل جراحي. 

 ومع تدهور حالتها لاحقًا، تقرر إجراء عملية لتركيب أنبوب تصريف بطيني خارجي (EVD).


وبالتنسيق مع مستشفى جامعة المنيا، نقلت المريضة مساء الإثنين 22 سبتمبر، إلا أنها فارقت الحياة فجر الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، رغم كافة الجهود الطبية المبذولة.

موقف مستشفى التأمين الصحي 

أكدت إدارة مستشفى التأمين الصحي بالمنيا أن جميع الإجراءات الطبية والعلاجية تمت وفقًا للمعايير المهنية المتبعة، مع تقديم الرعاية الفورية والمتابعة المستمرة للحالة منذ بدايتها.

 كما نفت الإدارة ما يتم تداوله بشأن ظروف العمل غير الملائمة، موضحة أن نظام النوبتجيات يتماشى مع معايير السلامة والراحة للعاملين.

 

قدمت وزارة الصحة والسكان وإدارة المستشفى خالص التعازي لأسرة الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. 

وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية

وزير الصحة يتابع آليات تسوية مديونيات منظومة الشراء الموحد

كما دعت الوزارة جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، والاعتماد على البيانات الرسمية، منعًا لانتشار الشائعات التي قد تثير البلبلة في الرأي العام.

