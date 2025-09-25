الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نجاح 120 عملية لعلاج فرط التعرق عند الأطفال بمبرة طنطا

فرط التعرق
فرط التعرق

نجح فريق جراحة الأطفال بمستشفى مبرة طنطا التابع للتأمين الصحي في إجراء أكثر من 120 عملية لعلاج فرط التعرق في اليدين عند الأطفال باستخدام المنظار الجراحي الصدري، وهي تقنية حديثة وآمنة أثبتت فعاليتها في إنهاء معاناة الصغار مع هذه المشكلة الصحية.

ظاهرة فرط التعرق لدى الأطفال

المبادرة التي انطلقت في يناير 2025 استهدفت القضاء على ظاهرة فرط التعرق لدى الأطفال، ونجحت خلال أشهر قليلة في تحسين حياة مئات الأسر، ومنحت الأطفال القدرة على ممارسة أنشطتهم اليومية بشكل طبيعي بعيدًا عن الإحراج والمعاناة.

وتعكس هذه التجربة تقدمًا ملحوظًا في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للأطفال بمحافظة الغربية، فضلًا عن الثقة المتزايدة التي تحظى بها الكوادر الطبية والتمريضية في مبرة طنطا.

النجاح المتواصل للعمليات وضع المستشفى في مقدمة المراكز الطبية المتخصصة في هذا المجال، وفتح الباب أمام المزيد من الأسر للجوء إلى هذه التقنية الحديثة التي تُعيد البهجة والثقة للأطفال.

جاء ذلك تحت إشراف إداري من الدكتور كريم بركات مدير الفرع، والدكتور محمد الششتاوي مدير المستشفى، وجهود فريق طبي متميز ضم:

الدكتور أحمد الحداد أستاذ جراحة الأطفال بكلية طب طنطا.

الدكتور محمد سعده استشاري جراحة الأطفال والعيوب الخِلقية – طب بنها.

الدكتور شبل الزيني رئيس قسم جراحة الأطفال.

الدكتور محمد نجا أخصائي جراحة الأطفال.

الدكتور سمير شنيشن أخصائي جراحة الأطفال.

عين الجمل، الكمية المناسبة لتناوله يوميا للحفاظ على الصحة

تعاون الصحة والأزهر للتوعوية بالتبرع بالدم في بني سويف

كما كان لطاقم التمريض وفريق العمليات دور محوري في إنجاح هذه العمليات، ومن بينهم: فادية نبيل، أماني حمدي، أسماء رمضان، محمد مهدي، مروة خالد، سمر راجح، إيمان سعد، الشيماء رمضان، ولاء عبد الباسط، إلى جانب مشرفة العمليات  زينب جمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمات الطبية المقدمة المراكز الطبية المتخصصة بمحافظة الغربية بية بكلية طب طنطا

مواد متعلقة

الصحة تكشف ملابسات وفاة صيدلانية بعد نوبتجية 18 ساعة بمستشفى التأمين الصحي بالمنيا

اضطرابات الأكل التهديد الخفي لصحة القلب

وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية

وزير الصحة يتابع آليات تسوية مديونيات منظومة الشراء الموحد

الجمعية المصرية للتوحد: تصريحات ترامب عن الباراسيتامول مضللة

الصحة تطلق الحملة القومية للتبرع بالدم لدعم مرضى اللوكيميا

بعد تصريحات ترامب، وزارة الصحة تحسم الجدل حول خطورة الباراسيتامول أثناء الحمل

بعد تشكيك ترامب، بيان من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بشأن خطورة الباراسيتامول على الحوامل

الأكثر قراءة

بعد خطابه عن استفزازات الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، علاء مبارك يوجه رسالة إلى ملك الأردن

تسبب مرضًا خطيرًا وسكتة دماغية، تحذير قوي من تناول مشروبات الدايت ببديل السكر «إريثريتول»

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

ظهرت الآن، نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لمسابقة عمال المساجد بـ "الأوقاف"

قمة الأهلي والزمالك، مواعيد الجولة التاسعة من الدوري المصري

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 7 أصناف منها الفاصوليا والليمون ومفاجأة عن الطماطم

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 25-9-2025 بالصاغة

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الخميس 25-9-2025

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها ببشرى طيبة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads