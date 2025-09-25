نجاح 120 عملية لعلاج فرط التعرق عند الأطفال بمبرة طنطا

نجح فريق جراحة الأطفال بمستشفى مبرة طنطا التابع للتأمين الصحي في إجراء أكثر من 120 عملية لعلاج فرط التعرق في اليدين عند الأطفال باستخدام المنظار الجراحي الصدري، وهي تقنية حديثة وآمنة أثبتت فعاليتها في إنهاء معاناة الصغار مع هذه المشكلة الصحية.

ظاهرة فرط التعرق لدى الأطفال

المبادرة التي انطلقت في يناير 2025 استهدفت القضاء على ظاهرة فرط التعرق لدى الأطفال، ونجحت خلال أشهر قليلة في تحسين حياة مئات الأسر، ومنحت الأطفال القدرة على ممارسة أنشطتهم اليومية بشكل طبيعي بعيدًا عن الإحراج والمعاناة.

وتعكس هذه التجربة تقدمًا ملحوظًا في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للأطفال بمحافظة الغربية، فضلًا عن الثقة المتزايدة التي تحظى بها الكوادر الطبية والتمريضية في مبرة طنطا.

النجاح المتواصل للعمليات وضع المستشفى في مقدمة المراكز الطبية المتخصصة في هذا المجال، وفتح الباب أمام المزيد من الأسر للجوء إلى هذه التقنية الحديثة التي تُعيد البهجة والثقة للأطفال.

جاء ذلك تحت إشراف إداري من الدكتور كريم بركات مدير الفرع، والدكتور محمد الششتاوي مدير المستشفى، وجهود فريق طبي متميز ضم:

الدكتور أحمد الحداد أستاذ جراحة الأطفال بكلية طب طنطا.

الدكتور محمد سعده استشاري جراحة الأطفال والعيوب الخِلقية – طب بنها.

الدكتور شبل الزيني رئيس قسم جراحة الأطفال.

الدكتور محمد نجا أخصائي جراحة الأطفال.

الدكتور سمير شنيشن أخصائي جراحة الأطفال.

كما كان لطاقم التمريض وفريق العمليات دور محوري في إنجاح هذه العمليات، ومن بينهم: فادية نبيل، أماني حمدي، أسماء رمضان، محمد مهدي، مروة خالد، سمر راجح، إيمان سعد، الشيماء رمضان، ولاء عبد الباسط، إلى جانب مشرفة العمليات زينب جمال.

