استشاري تغذية يُحذر من الأغذية الخارقة وكارثة السكر الدايت

أكد الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، أن الغذاء هو انعكاس لصحة الإنسان داخليًا وخارجيًا، وأن الاعتماد على الطعام كعلاج كان الأساس قبل اختراع الأدوية.

وشدد على أن الإسراف في أي نوع من الأطعمة – حتى الصحية منها – قد يتحول إلى خطأ قاتل، مستشهدًا بالآية الكريمة: "كلوا واشربوا ولا تسرفوا".

"الأغذية الخارقة".. خدعة تسويقية

وانتقد "فهمي" خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حوار خاص” الذي تقدمه غادة الشريف، على شاشة القناة الثانية، ما يُعرف بـ"الأغذية الخارقة"، مؤكدًا أنها غالبًا مستوردة وباهظة الثمن، ويتم الترويج لها بشكل تجاري على حساب المنتجات الطبيعية المحلية.

وأشار إلى أن ما قد يفيد شخصًا قد يضر آخر، محذرًا من تعميم القواعد الغذائية دون استشارة مختص.

تحذيرات لمرضى الكبد والكلى

وقدّم الاستشاري عدة أمثلة على العلاقة بين الغذاء والأمراض:

مرضى الكبد: الكبد يعمل كمصنع لتكسير البروتين والدهون، لذلك نصح بتقليل البروتين الحيواني لتجنب ارتفاع الأمونيا والدخول في غيبوبة كبدية. كما حذر من الإفراط في تناول الدهون أو الحديد إلا عند الضرورة الطبية.

مرضى الكلى: الكلى مسئولة عن التخلص من السموم الناتجة عن تكسير البروتين مثل اليوريا والكرياتينين. لذلك شدد على تقليل البروتين بشكل كبير، والحذر من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والمانجو، التي قد تُسرّع دخول المريض في مرحلة الغسيل الكلوي.

السكر الدايت.. "كارثة صحية"

ووصف الدكتور فهمي سكر الدايت بجميع أنواعه بأنه "كارثة" وقد يكون مسرطنًا، مؤكدًا أن كثيرًا من المنتجات التي تُسوَّق باعتبارها "صحية" تخضع لعمليات تصنيع معقدة، ما يُخفي أضرارًا محتملة وراء المسميات التسويقية.

الفيتامينات والهرمونات

وأوضح أن الفيتامينات ليست مجرد فواكه، بل مركبات كيميائية قد تسبب تسممًا عند الإفراط فيها.

وتحدث عن هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر)، مبينًا أن زيادته ترتبط بالإرهاق واحتباس الماء والأرق، ما يستلزم إجراء تحاليل دقيقة لتشخيص السبب.

وأكد أن الهدف من التعرض للشمس هو الضوء وليس الحرارة، حيث يتم تحفيز فيتامين (د) في الجسم من خلال الضوء، مع ضرورة تناوله صباحًا مصحوبًا بفيتامين K2 لتوجيه الكالسيوم إلى العظام ومنع ترسبه في الدم.

