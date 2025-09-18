جمال شعبان يوجه تحذيرا للمواطنين بعد إصابة إمام عاشور بفيروس A

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الجميع في حالة حزن شديد وتحديدًا جماهير النادي الأهلي بعد إصابة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، بفيروس A.

هل إصابة إمام عاشور خطرة؟

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه:" قلبك مع جمال شعبان" أن هذا النوع من الفيروس الذي أصيب به إمام عاشور بسيط وسهل، وهو التهاب كبدي، ويتم التعافي منه بشكل سريع.

السبب الرئيسي في إصابة إمام عاشور بفيروس A

ولفت إلى أن السبب الرئيسي للإصابة بهذا الفيروس هو الأكل في الشارع، موضحًا أن الأكل في المنزل أفضل شيء، وصحي، ولذلك على المواطنين الحذر من الأكل خارج البيت.

وأشار إلى أنه مهما كان المكان الذي يتم فيه الأكل فقد ينتج عنه إصابة الشخص بالأمراض، ولذلك نكرر الأكل في البيت أفضل شيء.

وأكد الدكتور مصطفى محمدي، استشاري أمراض الباطنة، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن التعافي من الإصابة بفيروس A يحتاج لمدة من أسبوعين إلى 4 أسابيع، مشيرًا إلى أن مدة التعافي ترجع إلى حالة المريض والجهاز المناعي للمصاب.

كان قد أثار إعلان إصابة نجم الأهلي إمام عاشور، بفيروس الكبد الوبائي A حالة من القلق بين جماهير النادي الأهلي.

وأشار الدكتور مصطفى محمدي إلى أن التهاب الكبد الوبائي "أ" من الأمراض الفيروسية المعدية التي تثير القلق بين الناس لسهولة انتقاله، خاصة عبر الطعام أو الشراب الملوث.



وتؤكد الدراسات الطبية أن اتباع عادات النظافة الصحية الجيدة، وفي مقدمتها غسل اليدين بانتظام، يمثل خط الدفاع الأول ضد الإصابة.



كما أن توخي الحذر عند اختيار مصادر الطعام والشراب يقي الشخص من أن يكون ضحية لمأكولات أو مشروبات ملوثة.

